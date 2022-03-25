Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödüllerinin 9.Serisi geçtiğimiz günlerde Dedeman İstanbul Oteld
Ana Sayfa Magazin 25 Mart 2022 7 Görüntüleme

Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödüllerinin 9.Serisi geçtiğimiz günlerde Dedeman İstanbul Otelde görkemli bir törenle gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlunun sunuculuğunu üstlendiği muhteşem gece Sanat,Spor,Medya ve İş Dünyasından birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.
Tüm Ödüller jüri oyları ile belirlendi.
Sanat saygı gecesi ve Bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlenen 9.Mood ödüllerinde Zahide Yetiş En iyi Kadın Sunucu ödülünü Burak Akan’ın elinden aldı.
İşte Tüm Ödül Kazananlar
Yaşam Boyu Sanat Ödülü: İlyas Salman
En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş
En iyi Tiyatro Oyunu : Baba Kız / Müjdat Gezen Tiyatrosu
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Aydan Şener
Jüri Özel ödülü : Levent Özdilek
Yılın Parlayan Pop yıldızı : Zehra
En iyi Erkek Haber sunucusu: Gökhan Taşkın
En iyi single: Cansever – Ondan bana ver
Sanat özel ödülü: Ali poyrazoğlu
En iyi Çocuk oyuncu : Hira Su Yıldız
Yılın Spor Adamı : Ahmet Nur Çebi
En iyi Alternatif Müzik kadın sanatçı : Gökçe
En iyi orkestra : Enbe Orkestrasi / Behzat Gerçeker
En iyi Türk Sanat Muzigi Kadın Sanatci : Umut Akyürek
Yılın Albümü : Alper erözer
En iyi sağlık programı sunucusu : Ebru Destan
En iyi Restaurant : Czn burak
En İyi Haber Ajansı : DHA
En iyi Haber Portalı : Haberler.com
Türk Sinemasi Özel Onur Ödülü: Engin Çağlar
En iyi Sohbet Programı : Nihal Coşkunla Başarı Hikayeleri
Meslek Onur Ödülü : Neriman Uğur
Gelecek Vaat Eden Kadın Sanatçı : Alara Temoçin
Gelecek Vaat Eden Erkek Sanatçı : Sezer Sarıgöz
Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
En iyi Magazin Muhabiri : Akif Yaman
En iyi Gazeteci: Tolga Aslan
En iyi İnternet Kanalı : Cine5 Tv
Yılın Firması : Dropy
En iyi Kreatif Mobil Uygulama Ajansı : Wookweb
En iyi Çocuk Duygusal Gelişim ve Eğitim Projesi : Aydan Ayçiçek
Yılın Çıkış Yakalayan Arabesk Müzik Erkek Sanatçısı : Ata Serhatlı
En iyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı : Günel
Yılın En iyi Takı Markası : Ezgi Aktaş
Yılın En Başarılı Orkestrası : Murat Kaynak Orkestrası

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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