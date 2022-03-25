Burak Akan tarafından 9.kez düzenlenen 9.Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mood Ödüllerinin 9.Serisi geçtiğimiz günlerde Dedeman İstanbul Otelde görkemli bir törenle gerçekleşti. Gökay Kalaycıoğlunun sunuculuğunu üstlendiği muhteşem gece Sanat,Spor,Medya ve İş Dünyasından birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi.

Tüm Ödüller jüri oyları ile belirlendi.

Sanat saygı gecesi ve Bağımlılığa dikkat çekmek için düzenlenen 9.Mood ödüllerinde Zahide Yetiş En iyi Kadın Sunucu ödülünü Burak Akan’ın elinden aldı. İşte Tüm Ödül Kazananlar Yaşam Boyu Sanat Ödülü: İlyas Salman En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş En iyi Tiyatro Oyunu : Baba Kız / Müjdat Gezen Tiyatrosu Yaşam Boyu Onur Ödülü: Aydan Şener Jüri Özel ödülü : Levent Özdilek Yılın Parlayan Pop yıldızı : Zehra En iyi Erkek Haber sunucusu: Gökhan Taşkın En iyi single: Cansever – Ondan bana ver Sanat özel ödülü: Ali poyrazoğlu En iyi Çocuk oyuncu : Hira Su Yıldız Yılın Spor Adamı : Ahmet Nur Çebi En iyi Alternatif Müzik kadın sanatçı : Gökçe En iyi orkestra : Enbe Orkestrasi / Behzat Gerçeker En iyi Türk Sanat Muzigi Kadın Sanatci : Umut Akyürek Yılın Albümü : Alper erözer En iyi sağlık programı sunucusu : Ebru Destan En iyi Restaurant : Czn burak En İyi Haber Ajansı : DHA En iyi Haber Portalı : Haberler.com Türk Sinemasi Özel Onur Ödülü: Engin Çağlar En iyi Sohbet Programı : Nihal Coşkunla Başarı Hikayeleri Meslek Onur Ödülü : Neriman Uğur Gelecek Vaat Eden Kadın Sanatçı : Alara Temoçin Gelecek Vaat Eden Erkek Sanatçı : Sezer Sarıgöz Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur En iyi Magazin Muhabiri : Akif Yaman En iyi Gazeteci: Tolga Aslan En iyi İnternet Kanalı : Cine5 Tv Yılın Firması : Dropy En iyi Kreatif Mobil Uygulama Ajansı : Wookweb En iyi Çocuk Duygusal Gelişim ve Eğitim Projesi : Aydan Ayçiçek Yılın Çıkış Yakalayan Arabesk Müzik Erkek Sanatçısı : Ata Serhatlı En iyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı : Günel Yılın En iyi Takı Markası : Ezgi Aktaş Yılın En Başarılı Orkestrası : Murat Kaynak Orkestrası

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı