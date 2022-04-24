Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Burak Akan’dan define filmi geliyorFilm çalışmalarına bu dönemde hız veren ünlü senarist, yönetmen Burak Akan arkeolojik bir filme imzasını
Burak Akan’dan define filmi geliyor
Yorumlar (Yorum Yapılmamış)
Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Benzer Haberler
-
AKM Çocuk Sanat Festivali’nde 23 Nisan Coşkusu
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM Senfoni Orkestrası ilk kez çocuklar için sahne aldı
-
23 Nisan Çocuk Bayramı “Çocukların Festivali”nde Ünlü İsimlerin Katılımıyla Gerçekleşti
-
Nafi Güral Eğitim Vakfı, Çocukları “Hepimiz Biriz 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Buluşturdu
-
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan Coşkusunu Galataport İstanbul’a Talıdı
-
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Kapsamında “23 Nisan Konulu” Resim Yarışması Düzenlendi
-
Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı İlk Günde Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı
-
23 Nisan Çocuk Şenliği Başladı
-
23 Nisan Coşkusu Gölcüklü Öğrencilerin Gösterileriyle Renklendi
-
Bağcılar’da iki gün süren 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi
-
23 Nisan Çocuk Bayramı Coşkusu “Çocukların Festivali”nde Yaşandı
-
Çankaya’da 23 Nisan Coşkusu Sürüyor