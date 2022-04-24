Burak Akan’dan define filmi geliyor

Burak Akan’dan define filmi geliyor

 Film çalışmalarına bu dönemde hız veren ünlü senarist, yönetmen Burak Akan arkeolojik bir filme imzasını
Ana Sayfa Kültür & Sanat 24 Nisan 2022 8 Görüntüleme

Burak Akan’dan define filmi geliyor

Burak Akan’dan define filmi geliyor
Film çalışmalarına bu dönemde hız veren ünlü senarist, yönetmen Burak Akan arkeolojik bir filme imzasını atacak. Uzun süredir tarihi yerleri gezen ve bazı arkeolojik çalışmalarda bulunan Burak Akan, İndianaJones tadında bir film tasarladıklarını belirtti.
Film hakkında bazı ipuçları veren Akan ; “yaklaşık iki yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bilecik,Bolu,Düzce başta olmak üzere birçok il ve tarihi yerde hem keşiflerde bulundum hem de bazı arkeolojik kazılara gönüllü katıldım. Gözlemlerimi güzel bir macera filmiyle izleyicilere aktarmaya hazırlanıyorum…” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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