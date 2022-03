Burak Deniz, Bulgari’nin Roma’da Gerçekleşen Octo Saat Koleksiyonu Kutlamasına Katıldı!

BULGARI, The Octo Finissimo Ultra ile 8. kez en ince mekanik saat dünya rekorunu elde edişini, OCTO Koleksiyonu’nun 10. yıl dönümünde Roma’nın efsanevi meydanı Pantheon’da çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak kutladı.

Etkinliğe Türkiye’den Bulgari’nin davetlisi olarak başarılı oyuncu Burak Deniz katıldı

Octo Koleksiyonu tasarımından bugüne sadece on yıl içinde zarif saat üretimi dünyasında yeni standartları belirleyerek 21.yüzyılın yüksek saatçilik hikayelerinden birini yazıyor. Yedi dünya rekoru, teknik üstünlük, benzersiz form ve rakipsiz modern tasarımıyla saatçilik ikonu haline gelen tasarım, İsviçre saatçilik uzmanlığı ile İtalyan zarafetinin harmanlanmış gücünü gösteriyor. İlk kez 2012 Temmuz ayında Roma’da tanıtılan bu buluşma, Octo L’Originale (2012), Octo Finissimo (2014) ve Octo Roma (2017) olmak üzere farklı üç seri aracılığıyla Bulgari’nin öncü marka rolünü kısa sürede kanıtladı.

Roma’da efsanevi Piazza della Rotonda’da, 10 yılın ardından ilk defa bu kadar büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapan Bulgari’ye Pantheon’un güzelliği eşlik etti. Octo Koleksiyonu’nun 10. yıl dönümü Direzione Musei Statali Città di Roma ve the Museo del Pantheon iş birliğiyle, Soprintendenza Speciale Archeologia, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ve Parco Archeologico del Colosseo’nun destekleriyle gerçekleştirilen bir hayal oldu.

Bulgari CEO’su Jean-Christophe Babin heyecanını; “Octo Finissimo Ultra ile bugün belirlediğimiz muhteşem kriter, tüm ekiplerimiz ve benim için imkansız görünen bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bulgari’nin daima İsviçre saatçiliğinin en iyi sayfalarından bazılarını yazan bir şirket olarak tanınacağını teyit ediyor. Ve bunu başaran bir İtalyan markası olarak özellikle gurur duyuyoruz.” sözleriyle dile getirdi.

İmkansız görünen bir hayal: Octo Koleksiyonu dünyanın en ince mekanik saati olarak büyük olasılıkla asla kırılamayacak, 8. dünya rekoruyla gururlanıyor.

1.8 mm inceliğindeki Octo Finissimo Ultra takıldığında eşsiz duygusal ve fiziksel bir hissiyat yaratıyor. Olağanüstü teknik üstünlüğüyle yeni bir ultra incelik çağını müjdeliyor.

Gecede yer alan OUCHHH’un görkemli “TEMPLE OF LIGHT_ULTRA AT PANTHEON” gösterisi sanat, bilim ve teknoloji eşliğinde sahneyi çağdaş bir mimari üretim için yeniden tasarlayan görsel şov ekran kelimenin tam anlamıyla Pantheon cephesinin yüzeyiyle iç içe geçiyor. Eski Roma tanrılarının tapınaklarıyla, biri gerçek zamanlı olmak üzere üç farklı andan oluşan ikonik sanat kurgusu sahnesi oluşturuldu. Gösterinin başlangıcı ve sonunda, İtalyan mimari ve sanatından yüzlerce veri akışı yapay zeka algoritmaları aracılığıyla Pantheon’a yansıtıldı.

OUCHHH’un hazırladığı sanat eseri, bir eeg kulaklık cihazı ile izlenerek, iletkenin beyin dalgalarından elde edilen veriler kullanılarak canlı olarak oluşturuldu. Bu eser, yapay zeka algoritmaları aracılığıyla insan bilincinin akışını yeniden işlenen veri akışıyla birleştirerek, insan ve makine arasındaki sınırı aşan, daha önce hiç görüşmemiş bir eseri çarpıcı bir şekilde ortaya çıkartmak olarak tasarlandı.

Etkinlik arasında ilk kez canlı performans ile Academia Nazionale di Santa Cecilia, nefes kesici bir konser verdi. Sahnede, olağanüstü ustalık gösteren Edoardo Giachino tarafından yönetilen The 8 + 8 Percussion Ensemble of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Alta Formazione isimli nefes kesici bir konser gerçekleştirdi.

Bulgari Saatçilik Genel Müdürü Antoine Pin “Accademia Nazionale di Sanra Cecilia’nın ustalığı, Octo saatin ihtişamını büyütüyor. Oouch sanatçılarının yarattığı dijital sanat eserleri ile bir araya gelen müziğin ritmi, 10 yıllık rekor kıran bu yolculuğu ifade etmek için mükemmel bir manzara yaratıyor.” sözlerini dile getirdi.

Sayısız seçkin konuk, Bulgari’nin marka dostları, ünlüler ve büyükelçiler Bulgari CEO’su Jean Christophe Babin ile etkinliği kutladılar.

8 Formu… Pantheon’un 8 sütunu ile 8. Dünya rekoru kutlanıyor. 8 yıl içinde 8 patentin verdiği kalınlık 1.8milimetre ve 8 yüzeye sahip sekizgen tasarımın tarihini anlatan sergi, şu anda Via Dei Condotti’de bulunan tarihi Bulgari Boutique’te sergileniyor.

Saatin kovan tekerleğine işlenmiş QR kod sayesinde, Octo Finissimo Ultra’nın ilk on sahibi, blockhain teknolojisi ile saatin özgün ve benzersiz karakterini garanti eden özel bir NFT tasarımına sahip olacak.

Sanat eseri, Octo dünyasındaki onlarca yıllık deneyim hikayesini ve Octo Finissimo Ultra’nın doğuşuna yol açan yaratıcı yolu kavramsallaştırıyor. Biri sanat eseri, diğeri ise Bulgari Singvlarity teknolojisiyle bütünleşen iki kimlik doğrulaması birbirine bağlanıyor. Bu durum, geçmiş ve geleceğin, gerçek ve sanal dünyadaki birleşimini temsil ediyor. Mekaniği sayesinde fizik kanunlarına meydan okuyan bu saat, soyut bir dünyaya uzanan küresel bir ekosistem haline geliyor. Octo Finissimo’nun yeni dünyasını keşfedin:

Baharın ilk günü 21 Mart’ta gerçekleşen etkinlikle, Bulgari yaratıcılığı, yenilikçi, kültürel mirası ve saatçiliği bir bütün olarak önyargısız bir yaklaşımla bir araya getirerek sunuyor: ultra ince olmasının yanı sıra, geleneksel mekanik dünya ile dijital evren arasındaki bağlantıyı kuruyor.

