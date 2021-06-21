Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a duygulandıran Babalar Günü hediyesi!

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a duygulandıran Babalar Günü hediyesi!

 Başarılı oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics’inBabalar Günü sineması için kamera
Ana Sayfa Magazin 21 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a duygulandıran Babalar Günü hediyesi!

Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a duygulandıran Babalar Günü hediyesi!

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics’inBabalar Günü sineması için kamera karşısına geçti.

Burak Özçivit’in, oğlu Karan’a ileride giymesi için Altınyıldız Classics smokin ikram ettiği geleceğe bildiri niteliği taşıyan duygusal sinemada, “Karan’ım, canım oğlum ilerde giymen için sana çok hoş bir armağan vereceğim. Birinci smokinin” diyen ve itinayla yapıtını gösteren bir sanatçı üzere smokini sandığa yerleştiren Burak Özçivit, “Oğlum, ebediyen şık biri ol. Yalnızca giydiklerin değil, davranışların da şık olsun” nasihatinde bulunuyor.

Reklam sineması, Burak Özçivit’in, sandığı kapattıktan sonra “Bu sandık ve içindeki smokin, seni 18 yaşına kadar bekleyecek ve o gün geldiğinde, hediyeni umarım birlikte açacağız. Seni çok seviyorum” diyerek sona eriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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