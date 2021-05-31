Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

 Halkbank, 83. kuruluş yıl dönümünü sıcak bir sinemayla ekranlara taşıyor. Sinema, “Önce Halk Sonra Bankay
Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 14 Görüntüleme

Burçelik Vana’da komite üyeleri belirlendi

Burçelik Vana’da komite üyeleri belirlendi

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş’de idare şurası komitelerinin üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Denetim Komitesi Başkanlığına Nilüfer Coch’un, üyeliğine Mehmet Fuat Beyazıt’ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Fuat Beyazıt’ın, üyeliklerine Canan Zihnioğlu ve Nilüfer Coch’un, Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığına Nilüfer Coch’un, üyeliklerine Canan Zihnioğlu Mehmet Fuat Beyazıt ve Meryem Gündoğdu Atılgan’ın seçilmelerine karar verilmiştir.” 

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

KAP duyurusu

KAP duyurusu