Burçelik Vana’da komite üyeleri belirlendi

Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş’de idare şurası komitelerinin üyeleri belirlendi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
”Denetim Komitesi Başkanlığına Nilüfer Coch’un, üyeliğine Mehmet Fuat Beyazıt’ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Mehmet Fuat Beyazıt’ın, üyeliklerine Canan Zihnioğlu ve Nilüfer Coch’un, Kurumsal İdare Komitesi Başkanlığına Nilüfer Coch’un, üyeliklerine Canan Zihnioğlu Mehmet Fuat Beyazıt ve Meryem Gündoğdu Atılgan’ın seçilmelerine karar verilmiştir.”
Hibya Haber Ajansı