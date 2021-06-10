Burgan Bank pandemi sonrasında da uzaktan çalışmaya devam edecek

Çalışan motivasyonu ve aidiyetini artırmak için çalışmalarını sürdüren Burgan Bank; hibrit çalışma modeli ‘Evde Ofiste Burgan Seninle’yi kalıcı hale getirdi.

Butik bankacılık anlayışıyla müşterilerinin gereksinimlerine yönelik özel tahliller üreten Burgan Bank, paydaşlarının yanı sıra çalışanlarının hayatlarına da özel tecrübeler katmaya kıymet veriyor. Hibrit çalışma modelini kalıcı olarak uygulamaya başlayan Burgan Bank, genel müdürlük çalışanlarına haftanın muhakkak günlerinde meskenden, muhakkak günlerinde ofisten çalışma imkânı sunuyor.

“Evde Ofiste Burgan Seninle ile dönüşümlü olarak kent dışından çalışmak da mümkün”

Çalışan sıhhati ve motivasyonunun öncelikli mevzuları ortasında yer aldığını belirten Burgan Bank İnsan Kaynakları, Tertip ve Kurumsal Bağlantı Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, “Mevcut çalışma kültürü ve tecrübesinin zenginleştirilmesi, tercih edilen patron kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için iki yıl evvel “İşveren Markası Projesi’’ni hayata geçirdik. Tüm patron markası çalışmalarımızı da “Burgan Seninle’’ bildirisinin etrafında şekillendiriyoruz. Çalışanlarımıza gücünü ve potansiyelini yansıtabileceği dinamik bir ortam sunuyor, çalışma ikliminde samimi irtibatı ve birlikteliği temel alıyoruz. Bu doğrultuda; ‘Evde Ofiste Burgan Seninle’ ismini verdiğimiz meskenden ve ofisten hibrit çalışma modelimizle meskenden çalışma, pandemi sonrasında da çalışma hayatımızda yer alacak. Ayrıyeten yeni çalışma modelimiz, kent dışından çalışmayı mümkün kılıyor. Böylelikle çalışanlarımız takım içerisinde dönüşümlü olarak, istedikleri yerden işlerine devam edebilecek. Banka olarak bu modelimizle çalışma hudutlarını ortadan kaldırıyoruz’’ dedi.

‘‘Çalışanlar, ailelerine ve kendilerine daha fazla vakit ayırabilecek’’

Yeni çalışma modeli ile genel müdürlük çalışanlarının, haftanın muhakkak günleri konuttan makul günleri ofisten çalışabileceklerini belirten Ergin, kelamlarına şöyle devam etti:

“Bu modelimizle çalışanlarımızın trafikte kaybettikleri vakti en aza indirerek, ailelerine ve kendilerine daha fazla vakit ayırmalarını amaçladık. Bu olumlu tesirle de motivasyon ve güçlerini daha da artırmayı hedefledik. Bu amaçlarımıza ulaşacağımıza da gönülden inanıyoruz. Böylesine değerli bir kararda; çalışma arkadaşlarımızın da uzaktan çalışma karşısında görüşlerini almak istedik ve yüzde 84 oranında olumlu karşılık aldık. Bu sayı bile yeni modelimizin ne derece tesirli olacağını şimdiden hissettiriyor” dedi.

“Her vakit Burgan Seninle diyoruz”

Pandemi devrinde motivasyon artırıcı aktifliklerine devam ettiklerini ve daima yeni aktiviteler gerçekleştirdiklerini aktaran Ergin, “Burgan Bank olarak pandemi devrinde bankamızın psikoloğu, tabibi, diyetisyeni, spor hocaları ve eğitim koçlarıyla gerçekleştirdiğimiz online etkinliklerimizle çalışanlarımızın her vakit yanında olduk, onların bu devri daha güçlü atlatmalarını amaçladık. Online yelken derslerimizle çalışanlarımızı, tasalarından uzak tutup farklı alanlara odaklanmalarını sağladık. Meslek ve ferdî gelişimlerine katkı sağlayan eğitimlerimize aralıksız devam ettik. Motivasyon söyleşilerimizi bu periyotta online sürdürerek çalışanlarımızın yanında olduk ve ne kadar büyük bir ailenin içinde olduklarını hissettirmeye çalıştık. Yeniden yayınlamaya online devam ettiğimiz iç bağlantı dergimizle çalışma arkadaşlarımızı, bankamızda ve bölümde yaşanan gelişmelerden haberdar ettik. Hayata geçirdiğimiz yeni zindelik programımız “Burgan Zindelik Kulübü” kapsamında online olarak haftalık yoga, nefes farkındalığı, zumba üzere derslerimizle çalışanlarımızla buluştuk, söyleşilerle bir ortaya geldik. Tüm etkinliklerimizle konutta ya da ofiste çalışanlarımızın hayatının her anında, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bilgi Teknolojileri dönüşüm çalışması başlattık”

Ergin kelamlarını şöyle tamamladı: “Bilgi teknolojileri takımlarımız için kapsamlı bir kültürel ve organizasyonel dönüşüm projesi başlattık. Danışmanlık alarak yürüttüğümüz bu çalışmada tüm BT çalışanları ile hem birebir hem de odak kümeleri halinde görüşerek; gelişim alanları ve beklentilerini öğrendik. Geri bildirimleri, gereksinimleri ve gidilmek istenen noktayı değerlendirip bankamızın dijital dönüşüm stratejisiyle hakikat orantılı olarak, iş yapış biçimleri ve teknolojilerimizi yapılandırmak için gerekli yatırımlarımızı yapacağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı