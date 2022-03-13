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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Mart 2022 30 Görüntüleme

Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Burhaniye Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu Yapıldı
Atatürkçü Düşünce Derneği Burhaniye Şubesi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan kurul seçimlerinde Burak Ali Sarı tekrar başkanlığa seçildi. Genel Kurula Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Burhaniye Şubesinin Olağan Genel Kurulu Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı.Kurulun Divan Başkanlığını ADD Genel Sekreteri Güler Akıncı yaparken çarşaf liste ile yapılan seçimde Burak Ali Sarı tekrar ADD Burhaniye Şube Başkanlığına seçildi.

Başkanla birlikte Yönetim Kurulununun da belirlendiği seçimde, yönetime Reyhan Danacı, Nermin Selçuk, Burak Anaç , Esra Ersoy, Eser Canbazoğlu, Mehmet Kamil İren seçildi. Kurulda ayrıca önceki dönem gelir gider hesaplarıda ibraz edildi.
Olağan kurul seçimlerine katılan Burhaniye Belediye Başkanı Kemal Deveciler, kurulda güven tazeleyerek tekrar başkan seçilen Burak Ali Sarı’yı tebrik edip başarılar diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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