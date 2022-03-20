Burhaniye Belediyesi 18 Mart’ta Şehit Ailelerini Unutmadı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Burhaniye’deki şehit aileleri Burhaniye Belediyesi tarafından ziyaret edildi. Belediye adına, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Engin Demir tarafından yapılan ziyaretlerde, şehit ailelerinin istek ve talepleri dinlenerek gerekli işlemler yapıldı.

İlçedeki şehit kabirlerinin düzenleme ve yenileme çalışmalarını yapan Burhaniye Belediyesi bu 18 Mart Şehitleri anma günü münasebetiyle şehit ailelerini de unutmayarak evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarete, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, ailelere içinde çeşitli hediyelerin olduğu paketle birlikte çiçek takdim etti.

Özellikle şehitliklerin düzenlenmesinden yana duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, her konuda duyarlılık gösteren başta Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan’a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı