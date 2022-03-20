Burhaniye Belediyesi 18 Mart’ta Şehit Ailelerini Unutmadı

Burhaniye Belediyesi 18 Mart’ta Şehit Ailelerini Unutmadı

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Burhaniye'deki şehit aileleri Burhaniye Beled
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 20 Mart 2022 16 Görüntüleme

Burhaniye Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor

Burhaniye Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor

Burhaniye Belediyesi araç filosuna yeni bir traktör daha kattı.

Yaptığı nitelikli yatırımlarla Burhaniye’nin her geçen gün gelişimine katkı sunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede kullanılmak üzere bir traktörü daha araç filosuna dahil etti.

Belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 2015 Model New Holland marka traktör 4X4 özelliğine sahip. Traktör Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak özellikle sahil düzenlemelerinin yanı sıra ilçe genelinde ihtiyaç duyulan hizmetlerde kullanılacak.

Araç filosunu Burhaniye’ye hizmet adına kuvvetlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Burhaniye’miz gelişiyor, geliştikçe büyüyor. Hizmetlerin yeteri kadar halka ulaşması adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Anadolubank’tan dış ticarete Navlun Kredisi desteği

Anadolubank’tan dış ticarete Navlun Kredisi desteği