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Ana Sayfa Spor 20 Nisan 2022 17 Görüntüleme

Burhaniye Belediyespor Yetenek Taraması Başladı

Burhaniye Belediyespor Yetenek Taraması Başladı

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yetenek taraması seçmeleri düzenledi. İlk etabının yapıldığı seçmelerde yetenekli öğrenciler takım alt yapısı için seçildi.

Burhaniye Kapalı Spor Salonunda yapılan seçmelere yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Burhaniye Kadın Basketbol Takımı alt yapısı için yetenek taraması yapan Belediyespor teknik heyeti, yetenekli sporcu adaylarını seçti. Burhaniye’de eğitim gören İlkokul 1-2 ve 3. sınıf kız öğrencilerden yapılan elemelerin ilk etabı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

200 kız öğrencinin başvurduğu elemelerde Kadın Basketbol Takımı Teknik Direktörü Özlem Köle tarafından çocukların yetenekleri ölçüldü. Antrenman şeklinde yapılan elemelerde ilk etap için seçmeler yapıldı.

5 Mayıs’ta Ortaokul 1. ve 2. sınıfların seçmelerinin yapılacağı yetenek taramaları Burhaniye Belediyespor tarafından etap etap devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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