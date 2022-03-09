Burhaniye Kent Konseyi Çok Sesli Korosu İlk Konserini Yaptı

Burhaniye Kent Konseyi Çok Sesli Kadın Korosu ilk konserini verdi.

Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan ve pandemiden dolayı çalışmalarını dinleyicilere aktarma fırsatı bulamayan Çok Sesli Kadın Korosu 8 Mart Kadınlar Gününde ilk konserini düzenledi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de katıldığı konsere izleyicilerden de ilgi büyüktü.

Burhaniye Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen ve ünlü şef Cahit Baylav önderliğinde 24 kadından oluşan koro, verdiği ilk konserde davetlilere müzik adına unutulmaz dakikalar yaşattı. Solo olarak da şarkılarını seslendiren koroya, konser sonrası Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından çiçek takdim edildi.

Kurulan koro için verilen emeklerin alkışlarla karşılık bulduğunu ve çok başarılı olduklarını ifade eden Başkan Deveciler, koro üyelerini tebrik ederek Şef Cahit Baylav’a teşekkür etti.

Koroyu izlemeye ayrıca Necmi Şengider başkanlığındaki Kent Konseyi yönetimi katılırken, Belediye Meclis üyeleri ve Burhaniyeli müzikseverler de katılarak şarkılara eşlik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı