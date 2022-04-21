Burhaniyeli Çocuklar 23 Nisan’da Eğlenceye Doyacak

Burhaniye Belediyesi, pandemi dolayısıyla 3 yıldır yapılamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolu dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

23 Nisan sabahında sabah 09.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayacak törenler, Bando, bayrak Flamalarla birlikte protokol ve gösteri gruplarının stada kadar kortej yürüyüşüyle devam edecek.

Saat 10.00’da 8 Eylül Stadyumu’nda Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının halkı ve çocukları selamlamasının ardından kutlama etkinlikleri başlayacak. Stadyumda yapılacak etkinliklerde resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Ritim, Ront, dans, step, Halk oyunları gösterilerinin yapılacağı etkinlikler Burhaniye Belediyesinin düzenlediği şenlikle sürecek.

Saat 13.30’da 8 Eylül Stadı’nda yapılacak şenlik etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Yapılacak etkinliklerde çocuklar için ücretsiz uçurtma şenliği, pandomim, tahta bacak gösterileri, bahçe satrancı, geleneksel yarışmalar, dans, resim ve drama atölyeleri, akıl zeka oyunları, yüz boyama, maskot gösterileri çocukları eğlendirecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği programı daha sonra saat 16.30’da Reha Yurdakul Kültür Merkezinde 4-10 yaş çocukları için Asterix& Oburix isimli tiyatro oyunuyla son bulacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler verdiği mesajda “Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin yeşerdiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 102’inci yıl dönümünü kutlamanın sevinci ve haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Deveciler konuşmasının devamında “Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur. Sevgiyle büyüyen çiçekler, gülen yüzler, sevgiye ihtiyacı olan sıcak yüreklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümünü ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde öncü olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı