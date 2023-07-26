Bursa Karacabey'de ağaçlandırma sahasında yangın!

Bursa’nın Karacabey ilçesi Şahmelek Köyü’nde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

BURSA (İGFA)  – Karacabey’in Şahmelek Köyü’nde fıstıkçamı ağaçlandırma sahasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın ihbarı sonrasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin olay yerine ekiplerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangına ekipler; 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve  23 personel müdahale etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.



Kaynak : İGFA

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  1. Bursa Karacabey'de ağaçlandırma sahasında yangın! için yorumda bulun
    26 Temmuz 2023  

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