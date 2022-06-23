Bursa Mudanya’da Taş Mektep Akademi’de ilk zil çaldı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi’nde Bursa Valiliği kaynakları yerel belediyenin restorasyonuyla tamamlanan Taş Mektep, 30 yıl sonra Köy Enstitüsü modeliyle yeniden canlandı.BURSA (İGFA) – Bursa Valiliği’nin kaynaklarıyla restorasyonu Mudanya Belediyesi tarafından tamamlanan Tirilye Taş Mektep’in bir bölümü kent müzesi olarak sosyal ve kültürel yaşama kazandırılırken, diğer kısmı da Taş Mektep Akademi olarak kullanılmaya başlandı.

Taş Mektep Akademi’de, çocuklar yaz boyunca ÇEKÜL Vakfı iş birliğiyle beceri ve yeteneklerini keşfedecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslardan 8-15 yaş grubu çocuklar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Taş Mektep Akademi’de çocuklara ilk dersi ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu verdi. İlk derse çocuklarla birlikte katılan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da, Taş Mektep’i kimliğine özgün bir şekilde kent kültürüne kazandırmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Başkan Türkyılmaz, seramik, fotoğraf, resim, satranç, astronomi, mozaik, drama& tiyatro atölyelerinin yanı sıra öğrencilere yönelik tohum etkinlikleri, bölgeye özgü mutfağın sergileneceği gastronomi çalışmaları da planladıkları Taş Mektep’te ‘Köy Enstitüsü’ modeliyle yaz boyunca atölyelerin düzenleneceğini söyledi.

Bu arada daha önce alınan kararla Taş Mektep Akademi’nin bir bölümüne Muazzez İlmiye Çığ’ın isminin verileceği ve burada Çığ’a ait kişisel eşyalardan oluşan daimi sergi alanının oluşturulma hazırlıkları da sürdüğü öğrenildi.