Bursa Yıldırımspor 2022’yi kapattı – İGF HABER

BURSA (İGFA) – TFF 3’ncü Lig 1’nci Grup’ta mücadele eden ve iki etap kamp programı belirleyen Bursa Yıldırımspor, Teknik Direktör Yusuf Tokaç gözetiminde ilk bölümü tamamladı.
Sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla birlikte Bursa’da gerçekleşen devre arası ilk kampı son bulurken, 1 Ocak gecesi tesislerden hareket edecek olan Bursa Yıldırımspor Antalya, Kemer’de bulunan Viking Park Otelde gerçekleştireceği kampın ardından Bursa’ya dönecek.
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