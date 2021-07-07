Bursa’da 70’ler ve 80’lerin mahallesi kuruldu

Osmanlı’dan günümüze mahalle kültürünün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması emeliyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Bizim Mahalle Standı, bakkalı, berberi, gazoz, simit ve şeker satan çocukları ve kahvehane kültürüyle 1970 ve 1980’li yıllara nostaljik bir seyahat yaptırıyor.

Onarım çalışmaları ile tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel pahaların de gelecek jenerasyonlara aktarılması maksadıyla birbirinden farklı etkenliklere imza atıyor. Bu etkinlikler kapsamında Bursa Kent Müzesi de adeta Bursa’nın 1970 ve 1980 yıllarından kalma bir mahallesine dönüştürüldü. Mahalle kahvesi, bakkal, jetonlu telefon kulübesi, simitçi, şekerci gazozcu, plakçı ve mahalle berberi ile Bursalıları nostaljik bir seyahate çıkaran stant, Bursa Büyükşehir Belediye Lideri Alinur Aktaş’ın da katıldığı merasimle ziyarete açıldı.

Hasretle andığımız günler

Bursa Büyükşehir Belediye Lideri Alinur Aktaş, merasimde yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi olarak kentin toplumsal, kültürel ve tarihî pahalarını öne çıkaracak bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Bizim Mahalle Standı ile Bursalıları nostaljik bir seyahate çıkaracaklarını lisana getiren Lider Aktaş, “Bir neslin hasretle andığı, günümüz neslinin ise artık yabancısı olduğu 70’li ve 80’li yılların mahalle kültürünü yansıtan standımız, kentimizin gelişirken yaşanan toplumsal kültürel değişimi de gözler önüne serecek. O periyotlarda yaşayanlar bilirler ki mahallelerimiz birer yer olmanın ötesinde, hayatımızı canlandıran öğeler yumağıydı. Bakkalından berberine, komşuluk ilgilerinden sokak oyunlarına kadar kentimizin en değerli ve en hoş mekânlarıydı mahallelerimiz. Hatırladıkça hasretle andığımız mahallelerimize mahsus ömür şeklimiz, hayatımızdan birer yıldız üzere kayarak kayboldu. Komşu teyzeler, bakkal amcalar, simitçiler, dondurmacılar, kış gecelerinin unutulmaz sesi bozacılar, radyolar, pikaplar ve kasetçalarlar, ankesörlü, jetonlu sarı renkli telefon kulübeleri, gazozuna maçlar ve daha kaçları bugün yok artık. 70’li ve 80’li yıllardan görsellerin yer aldığı standımız bir nebze de olsa bizleri o günlere götürecek. Sergiyi gezen herkesin tüylerinin diken diken olacağına hatta gözlerinin yaşanacağına inanıyorum” dedi.

Lider Aktaş, konuşmasının akabinde standa sağladıkları katkılar nedeniyle Bursa’nın esaslı firmalarının temsilcilerine teşekkür evraklarını verdi. Açılış kurdelesini kesen Lider Aktaş, daha sonra protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte bakkal dükkanı, kahvehane, aktar, berber üzere o yılların esnafının görsellerle canlandırıldığı stantları gezdi. Simit, gazoz ve şeker satan çocuklardan alışveriş yapan Lider Aktaş, çocukluk yıllarında mahallesinde yaşadığı anılarını da ziyaretçilerle paylaştı.

Başkan’ın hayal kırıklığı: ‘alaburus saç’

Berber koltuğuna oturup çocukluk yıllarında saç tıraşı ile ilgili bir anısını anlatan Lider Aktaş, “Tabii artık erkek kuaförleri, bayan kuaförleri başka farklı, her türlü makine ekipman var. Lakin o vakit bu türlü bir şey yoktu. Hiç unutmuyorum her seferinde gittiğimizde Babam berbere ‘alaburus’ kaygısı. Ben de bir hayal kırıklığı yaşardım. Alaburus traş şuydu, her taraf 3 numara yalnızca önde, ufacık bir modül bırakıyorsunuz. Yani isterdim azıcık saçlarım uzasa, arttan falan. Biraz biçimli kesseler falan işte.. Ancak maalesef kelam konusu olmazdı. Türk sinemalarını seyrediyoruz. Türk sinemalarında de işte Sezercik, Yumurcak falan farklı tipler var. Onların sarı saçları, favorileri uzun, arttan saçları uzun.. Ya buna benzeri bir şey yapabilir miyiz diye hayal ederdim. Lakin her seferinde ben alaburus tıraş oluyordum. Motamot şu an kardeşimizin elindeki makineden, alttan girer kırt kırt eksiksiz keserler. Önde yalnızca ufak bir perçem bırakılırdı. O hayalle yıllar geçti. Alışılmış ilerleyen yaşlarda bu imkana kavuştuk ancak o vakit da saçları kaybettik. Natürel aslında biz bu standımız ile anıları canlandırdık. Bilhassa 35-40 yaş üzeri bu standın derinliklerinde kaybolacak. O yüzden ben bütün Bursalı hemşerilerimizi bilhassa bu standa davet ediyorum. Gözlerinin nemlenmesi hatta tahminen ağlamaklı olmanın garantisini bile veriyorum. Mutlaka çok büyük nostalji yaşayacaklar” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı