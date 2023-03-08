Bursa'da kentsel dönüşümde 'Yıldırım' hamle

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği imar uygulamaları ve tapu çalışmaları ile kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) – Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği imar uygulamaları ve tapu çalışmaları ile kentsel dönüşüme ivme kazandırdı. Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip Mimar Sinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm projesinin startını düzenlediği törenle verdi.

Mimar Sinan Mahallesi 8019 ada 1 parselde gerçekleştirilen yıkım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

DÖNÜŞÜMDE ZAMAN KAYBETMEMELİYİZ

Yıldırım Belediyesi olarak depreme dayanıksız binaları yıkarak yerine güvenli ve modern binalar inşa ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin acısını derinden hissediyoruz ve yaşadığımız sürece de hissetmeye devam edeceğiz. Bu acıların yenilerinin yaşanmaması, evlerimizin birer mezar dönüşmemesi için kentsel dönüşüm bir zorunluluktur. Özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşüm, ertelenemeyecek ve zaman kaybedilemeyecek kadar hayati öneme sahip bir konudur. Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, günümüz şehircilik anlayışıyla bağdaşmayan yaşam alanları ortaya çıkarken şehirlerin içerisinde de çöküntü bölgeleri oluştu. Bu yapılaşmalar her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Yıldırım Belediyesi olarak insanlarımıza güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım’ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz” dedi.

YÜZDE 95 UZLAŞMA

Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, Mimar Sinan’daki kentsel dönüşüm proje alanı üzerinde 13 adet bina 28 adet bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 95 oranında uzlaşma sağlayarak kentsel dönüşüm gayrimenkul devir sözleşmeleri imzaladıklarını anlatarak, “Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Bursa’nın geleceği kentsel dönüşüme bağlı. Bu dönüşüm ya bizlerin elinde kontrollü ve planlı bir şekilde gerçekleşecek ya da maalesef deprem sebebiyle canların kaybı, milli servetin hebasıyla olacak. Bunun için kentsel dönüşümün kentsel dönüşümün şehrimiz için hayati bir öneme sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Yıldırım’ın imarı için gecesini gündüzüne katan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti.

Kaynak : İGFA