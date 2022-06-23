Kocaeli Çukurbağ’da kazı çalışmaları sürüyor

Kocaeli Çukurbağ’da kazı çalışmaları sürüyor

 Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kayıp Şehir Nikomedia’nın dünya mirasına kaz
Ana Sayfa Yaşam 23 Haziran 2022 75 Görüntüleme

Bursa’da Mehmet Çevik’li görkemli düğün

<div>Bursa’da Mehmet Çevik’li görkemli düğün</div>

İş insanı Yiğit Atalay’ın yaşamını Fatma Günaydın’la birleştirdiği Deluxe Bursa’daki görkemli düğün, sanatçı Mehmet Çevik’in şarkılarıyla renklendi.BURSA (İGFA) – Nevin ve Burhan Atalay çiftinin oğulları iş insanı Yiğit Atalay, Nurgül & Mehmet Günaydın’ın kızları Fatma Günaydın’la dünya evine girdi.

Deluxe Bursa’da gerçekleşen görkemli düğüne iş dünyasının tanınmış isimleri büyük ilgi gösterdi.

Nikah öncesi sahneye gelen Dünya Kur’an Okuma Birincisi Hafız Dr. Selman Okumuş, okuduğu ayetler ve dualarla konukların manevi duygularını zirveye çıkardı.

Misafirlerin alkışları eşliğinde salona giriş yapan genç çift, Semra Bakbak, Hamza Helvacı, Mehmet Sezer, Tunahan Tekçe, Selman Okumuş ve Selami Hatipoğlu’nun hikah şahitliğinde birbirlerine ‘evet’ dediler.

Renkli görüntülere sahne olan düğünün finalini ise ünlü sanatçı Mehmet Çevik, eğlence dolu sahne şovuyla yaptı.

Konuklar, Çevik’in şarkılarıyla gece boyunca eğlendi.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Anadolu’nun köylerinde çocukları tiyatroyla tanıştıracaklar

Anadolu’nun köylerinde çocukları tiyatroyla tanıştıracaklar