Bursa’da Mehmet Çevik’li görkemli düğün

İş insanı Yiğit Atalay’ın yaşamını Fatma Günaydın’la birleştirdiği Deluxe Bursa’daki görkemli düğün, sanatçı Mehmet Çevik’in şarkılarıyla renklendi.BURSA (İGFA) – Nevin ve Burhan Atalay çiftinin oğulları iş insanı Yiğit Atalay, Nurgül & Mehmet Günaydın’ın kızları Fatma Günaydın’la dünya evine girdi.

Deluxe Bursa’da gerçekleşen görkemli düğüne iş dünyasının tanınmış isimleri büyük ilgi gösterdi.

Nikah öncesi sahneye gelen Dünya Kur’an Okuma Birincisi Hafız Dr. Selman Okumuş, okuduğu ayetler ve dualarla konukların manevi duygularını zirveye çıkardı.

Misafirlerin alkışları eşliğinde salona giriş yapan genç çift, Semra Bakbak, Hamza Helvacı, Mehmet Sezer, Tunahan Tekçe, Selman Okumuş ve Selami Hatipoğlu’nun hikah şahitliğinde birbirlerine ‘evet’ dediler.

Renkli görüntülere sahne olan düğünün finalini ise ünlü sanatçı Mehmet Çevik, eğlence dolu sahne şovuyla yaptı.

Konuklar, Çevik’in şarkılarıyla gece boyunca eğlendi.