Bursa'nın yeni dönem bütçesinde aslan payı ulaşıma

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gider bütçesi 20 milyar lira olarak öngörülürken, hizmet dağılımında yüzde 27 ile ulaşım, bütçeden aslan payını aldı. Ulaşıma 2024 yılında 5 milyar 330 milyon 900 bin liralık yatırım öngörüldü.

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. 17 ilçe belediyesinin bütçelerinin de görüşüldüğü toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi görüşüldü.

Büyükşehir’in performans esaslı hazırlanan 2024 gider bütçesi, kasım ayı meclisi üçüncü oturumunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Performans esaslı hazırlanan 2024 bütçesinin hizmet alanı dağılımlarında ulaşım yüzde 27, sosyal ve sağlık hizmetleri yüzde 13, yeşil alan ve çevre yüzde 12, planlı kentleşme yüzde 6, kültür ve turizm yüzde 4, afet ve acil durum yüzde 3, şehir ve toplum düzeni için ise yüzde 1’lik bir pay öngörüldü.

ULAŞIMA 5.3 MİLYARLIK BÜTÇE

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında ulaşım alanında 5 milyar 330 milyon 900 bin liralık yatırım öngörüldü.

Bursa’nın raylı sistem ağını 89 kilometreye ulaştıracak Çalı – Demirtaş Metro Hattı’nın kesin projesinin yüzde 50 oranında tamamlanması planlanıyor. Yine YHT – Mudanya Yolu Katlı Kavşağı’nın fiziki gerçekleşmesinin yüzde 10’a ulaşması öngörülürken, kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlandığı Beşyol Kavşağı’nın da tüm luplarıyla birlikte tamamlanması hedefleniyor.

Mudanya Yolu Geçit/Bademli bağlantı köprüsünün yüzde 10’nun, Nilüferköy – Geçit bağlantı köprüsünün ise tamamen bitirilmesi hedeflendi. Acemler köprü genişletme ve servis yolu projesinin tamamen bitirilmesi, Avrupa Konseyi Bulvarı bağlantı yolu projelerinin de yüzde 50 oranında tamamlanması öngörülüyor. Bu yıl trafiğe açılan Balıklıdere Köprüsü’nün devamında Karapınar – Kestel Çevre Yolu’nun 2024 yılı içinde tamamlanması hedeflenirken, yıl boyunca 500 kilometrelik yolda asfaltlama yapılması planlanıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YEŞİLE YATIRIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında planlı kentleşmeye 1 milyar 279 milyon 976 bin TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 2 milyar 319 milyon 191 bin TL yatırım yapılması öngörüldü.

Kentsel dönüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Otopark ve Meydan düzenlemesi çalışmasının tamamlanması, Çekirge Teras Projesi’nin de yüzde 50 oranında tamamlanması hedeflenirken, Yalova Yolu Kentsel Dönüşüm alanı Ada 2 ve Ada 3’te inşaatların tamamlanma oranında yüzde 25’e ulaşılması öngörüldü. İnşaatların devam ettiği Sıcaksu Kentsel Dönüşümünün yüzde 80’inin, Akpınar Kentsel Dönüşüm Projesi’nde de uygulamanın yüzde 50’sinin tamamlanması hedeflendi.

Yiğitler-Esenevler-75. Yıl Kentsel Dönüşümü, Arabayatağı Kentsel Dönüşümü, Altıparmak Kentsel Dönüşümü, Gaziakdemir Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Cumalıkızık, Karapınar, Değirmenönü Rezerv Alanları ve Orhangazi Terminal Alanı Projesi de 2024 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun mesai harcayacağı projeler olacak. 2024 yılında toplam 200 hektar alanda, 10 dönüşüm projesiyle 10 bin adet konut çalışması öngörüldü.

Bursa’nın yeniden ‘yeşille’ anılan bir kent olması hedefiyle 2024 yılında Bursa’ya 250 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırılması, 21 bin adet ağaç dikilmesi ve 9 milyon 292 bin metrekare alanda da yeşil alan bakımı yapılması öngörülüyor.

Toplam 780 milyon 538 bin TL yatırım yapılması planlanan kültür ve turizm alanında da Karacabey Kültür Merkezi’nin tamamlanması, Defterdarlık binası restorasyonunun da yüzde 50 oranında tamamlanması planlanıyor. Asrın felaketinde yaraları sarmak için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da restorasyonunu üstlendiği Antakya Ulu Cami’de de çalışmaların yüzde 35 seviyede tamamlanması bekleniyor. İznik Roma Tiyatrosu ve İznik Surları Yenişehir Kapı Restorasyonun da bitirilmesi öngörülüyor.

Afet ve acil durumlarla ilgili olarak da 2024 yılında 35 adet yeni itfaiye aracı alınacak, Büyükorhan ve Orhaneli itfaiye binaları tamamlanacak. Gençosman ve Akpınar itfaiye binaları inşaatlarında da fiziki gerçekleşmede yüzde 50 seviyesine ulaşılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin performans esaslı olarak hazırlanan 2024 gider bütçesi 20 milyar TL olarak meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı bütçe görüşmelerinin Bursa’ya hayırlı olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak gibi bir görevlerinin olduğundan hareketle kaynakları daha verimli kullanmaya yönelik ciddi adımlar attıklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Bu sayede hem tasarrufu öne aldık hem verimliliği arttırdık hem de memnuniyeti çoğalttık. Stratejik yönetim çerçevesinde; 2024 yılında da devam eden yatırımların tamamlanmasını sağlarken, planladığımız yeni yatırımlarla da şehrimizin gelişimini ve değişimini yönlendirmeye devam edeceğiz. Bursa’nın yarınlarını birlikte inşa ettiğimiz meclis üyelerimize ve bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : İGFA