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Ana Sayfa Eğitim 13 Mart 2022 28 Görüntüleme

Bursem “Başarının Önünü Açıyor”

Bursem “Başarının Önünü Açıyor”
Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi( BURSEM) 12. Sınıfa geçerek üniversite sınavına hazırlanacak öğrenciler için kurum kabul sınavı yapacak.
Burhaniye Belediyesi’ne bağlı eğitim hizmeti veren BURSEM yapacağı kurum kabul sınavıyla dereceye giren başarılı öğrencilere özel ders programları ile ücretsiz kurs hizmeti verecek. Ailelerin gelir durumuna göre tek maaşlı asgari ücretli ailelerin çocuklarına öncelik verilecek.

“BAŞARIYI BURSLA ÖDÜLLENDİRİYORUZ”
Üniversite hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim imkanı sunan Burhaniye Belediyesi üniversiteyi kazanan öğrencilere üniversite burs imkanı da veriyor. Bu yıl başlayan burs, 250 öğrenciyi kapsıyor ve aylık 400 TL olarak ödeniyor.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği BURSEM (Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi) ilçede yaşayan çocukların ücretsiz veya cüzi ücretlerle takviye dersler almasını sağlıyor.

“HAYDİ GENÇLER, GELECEĞİNİZİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM”
BURSEM bu yıl ilçe genelinde eğitim gören tüm 11. Sınıf öğrencilerinin girebileceği deneme sınavı ile kurum kayıtlarına başlayacak . 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 12. sınıfa geçecek öğrencilerin katılabileceği sınavda dereceye girip başarılı olan öğrencilere özel üniversiteye hazırlık kurs programı ile eğitim hizmeti verilecek. Diğer sınıflar için başvuru ve kayıtlar yaz tatili döneminde yapılacak.
Lise son sınıfa geçen öğrencilerin YKS kurs programı Temmuz ayında yaz kampı ile başlayacak. Yaklaşık bir yıl sürecek YKS hazırlık kursunda seviye sınıflarına özel ders programları ile düzenli TYT- AYT deneme sınavları yapılacak . Haftalık 50 ders saati, toplamda 40 YKS deneme sınavı ve birebir soru çözümleri, rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmetleri de verilecek.

Başvuruların 14-30 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı kabul ve seviye sınavı, 17 Nisan 2022 Pazar günü BURSEM Eğitim binasında yapılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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