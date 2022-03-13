Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Başkan Keleş’ten Tıp Bayramı MesajıCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama
Bursem “Başarının Önünü Açıyor”
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