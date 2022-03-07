Burun estetiği için bahar ayları ideal!

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte, estetik kaygılarının artması cerrahi operasyon taleplerini de artırıyor. Yaz aylarında güzel görünme isteği ile birlikte burun estetiği talebinde artış gözlemlediklerini söyleyen Dr. Oğuzhan Oğuz, bahar aylarının iyileşme süreçleri için de en ideal zaman olduğunu belirtti.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte kişilerde “yenilenme” isteğinin artış gösterdiği yapılan araştırmalarda ortaya koyuluyor. Mevsim değişiklikleri kişilerin ruhsal ve zihinsel yapılarını yakından etkiliyor. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte kişiler yeni bir görünüm elde etme isteğiyle, özgüven artırıcı operasyonlar için daha hızlı karar alıyor. Özellikle burun estetiğinde bahar aylarında talepte artış yaşandığını belirten Dr. Oğuzhan Oğuz, “Yazın yaklaşmasıyla birlikte fiziksel kaygılar daha çok ön plana çıkıyor. Kış aylarında ertelenen burun estetiği kararları bahar aylarında ciddi bir talebe dönüşüyor” diye konuştu. Bahar aylarının burun estetiğinde en uygun zaman olduğunu da belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.Oğuzhan Oğuz, “Operasyon sonrasında cildin ciddi güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. Bu sebeple iyileşme sürecinde bahar ayları en ideal zamanlar diyebiliriz” diye konuştu.

Kişiye özel yapılmayan burun ameliyatı psikolojik sorunlara yol açıyor!

Burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dr.Oğuzhan Oğuz, “Her kişinin yüz anatomisi farklılık gösteriyor. Bu nedenle estetik burun ameliyatlarının kişiye özel yapılması gerekiyor. Kişinin sonradan daha mutsuz olduğu operasyon geçirmiş hastalarla çok karşılaşıyoruz. Revizyon ameliyatı için gelen hastalar, kişiye özel yapılmamış burunları ile pek çok psikolojik problemle karşılaşıyor. Bu nedenle hasta-doktor ilişkisinin iyi kurulması, hastanın ne istediği ile ne olabileceği arasındaki iletişimin doğru yönetilmesi gerekiyor. Burada da doğru hekim seçiminin önemi devreye giriyor” dedi.

Sağlıklı nefes alabilmek rinoplastiyle mümkün!

Estetik kaygıların yanı sıra burun estetiği-rinoplastinin burundan sağlıklı nefes alabilme için yapıldığını belirten Dr.Oğuzhan Oğuz, “Bedensel sağlık ve yaşam kalitesi için sağlıklı nefes almak çok önemlidir. Hastalarımızın pek çoğu burunlarının estetiği ile ilgilense de, iyi yapılmış bir rinoplastide hastanın nefes alışverişinin doğru olması esastır. Rinoplasti sonrasında kişiler hastaneden hem estetik olarak h

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı