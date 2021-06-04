Burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Gün içinde burundan geçen hava ölçüsü yaklaşık 10.000 litredir. Çocuk yahut erişkin çabucak herkes vakit zaman burun tıkanıklığı sorunu yaşayabilir. Birden fazla vakit burun tıkanıklığı ciddiye alınmaz ve süreksiz tahlillerle halledilmeye çalışılır. Halbuki kronik burun tıkanıklığı uykusuzluk ve yorgunluk üzere ömür kalitesini düşüren meselelere neden olurken, uzun vadede ise kalp büyümesi üzere çok daha önemli sorunlara yol açabilir.

Soğuk algınlığı yahut sinüzit üzere hastalıklar süreksiz müddetli burun tıkanıklığı oluşturabilir lakin bu durum sorun oluşturmaz. Burun iç kısım eğriliği yani deviasyon yada burun etlerinin büyümesi üzere nedenlerle oluşan kronik burun tıkanıklığı ise uzun periyotta oksijen yetersizliğine neden olarak bedeni olumsuz tesirler. Akciğerlerimize yeteri kadar pak hava gitmeyince oksijen-karbondioksid değişimi etkilenir, kanımız dokulara eksik oksijen götürür ve vakitle dokularda hasar gelişir. Kaliteli uyku uyuyamayan kişi de yorgunluk ve konsantrasyon zahmeti gelişir, yüksek tansiyonu takiben kalp de ritm bozukluğu başlar ve bir süre sonra kalp büyür.

Kronik burun tıkanıklığı olan hastalardaki en kıymetli belirtilerden birisi de horlamadır ve kişi sabah uyandığında ağzında kuruluk hissi oluşur.

Burun iç kısım eğriliği ( deviasyon ) çoklukla travma sonrası gelişen burun orta bölmesinin eğriliği durumudur. Gebelikte anne karnında bile, bebeğin dönme hareketleri esnasında burun travmaya maruz kalabilir, doğum sırasında ve çocukluk periyodundaki darbelerde deviasyon gelişiminde rol oynar. Her deviasyon burun tıkanıklığına yol açmaz. Toplumda burun eti olarak bilinen konka ismini verdiğimiz burun için yapıların şişmesi de hayli sık rastlanan kronik burun tıkanıklığı sebeplerindendir. Bayanlarda adet periyotlarında ve gebelikte yaşanan hormonal değişimlerde burun etlerinin şişmesine yol açar.

Kronik burun tıkanıklığının sebepleri ortasında daima alerjiler de değerli bir yer tutmaktadır. Bilhassa alerjik tabana sahip hastalarda gelişen polip üzere yapılar burnu büsbütün tıkayabilir. Burun tıkanıklığı burnu tahriş eden her türlü unsura karşı gelişen tepki sonucu da oluşabilir. En sık görüleni tütün dumanıdır. Kimi hastalar başarılı bir burun ameliyatı geçirseler dahi sigara içmeye devam ettikleri sürece tam olarak rahatlayamazlar. Olağandışı sebeplerden birisi de gastroözofajeal reflü hastalığı (GERD) dır ki; tedavi de kesinlikle mide asidinin genize kadar kaçması önlenmelidir.

Şayet burun tıkanıklığının nedeni deviasyon ise tek tahlil ameliyattır. Kemik ve kıkırdak eğriliği düzeltildiği takdirde nefes sorunu düzelir. Artık epeyce konforlu ve rahat formda burun ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Sanırım burun ameliyatlarını korkulan bir operasyon olmaktan çıkardık

Sık tekrarlayan sinüzit ataklarında ise öncelikle ilaç tedavisi ile iltihabı kurutup, sonrasında deviasyon, konka bülloza üzere anatomik sorunları ameliyatla hallediyoruz.

Hibya Haber Ajansı