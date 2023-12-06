BUSKİ'ye 11,7 milyar TL'lik bütçe

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda, BUSKİ’nin 2024 yılı bütçesi 11.700.000.000 TL olarak belirlendi. Bütçede bu yıl da aslan payı yatırımlara ayrıldı.

BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen BUSKİ Genel Kurulu’nda; BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Yedikardeş, Devrim İzgi, Mesut Boz ve İsmail Gerim’in yanı sıra, BUSKİ daire başkanları, Büyükşehir bürokratları ile meclis üyeleri hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ’nin, su ve kanalizasyon idareleri arasında bugüne kadar sunduğu hizmetler ve yaptığı yatırımlarla örnek bir kurum olduğunu vurguladı. İlçelerde başlattıkları altyapı seferberliği kapsamında, çalışmaların hız kazandığını belirten Başkan Aktaş, “BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiğimiz altyapı faaliyetlerinde, önemli aşamalar kaydettik. İlçelerimizin altyapı ağını yeniliyoruz. Önümüzdeki dönemde de 280 projeyle altyapı yatırımlarını devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Aktaş’ın konuşması, meclis üyelerine yapılan bütçe sunumu ve meclis üyelerinden gelen soruların BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafından cevaplanması sonrasında, BUSKİ’nin 2024 yılı bütçesi oylamaya sunuldu.

Oylama sonrası BUSKİ’nin 7 milyar 400 milyon TL olan gelir bütçesi oybirliği ile 11 milyar 700 milyon TL gider ve 4 milyar 300 milyon TL olan finansman bütçesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak : İGFA