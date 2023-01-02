Büşra Özay: “Hayatımı kitaba döktüm”

TURAL ŞAHBAZLI

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – Hastalığı ve hayatın zorluklarına karşı ruhani yorgunluğunu günlük yazarak başladığını dile getiren Büşra Özay, kitap yazmaya nasıl başladığını ve hayatın zorlukları ile nasıl baş ettiklerini anlattı.

Genç yazar Özay hayatın zorlukları ile baş etmenin zor olduğunu dile getirerek yazı yazmanın kendisini motive ettiğini söyledi.

Kahramanmaraşlı genç yazar Büşra Özay, “Epidermolizis bülloza hastasıyım halk arasında kelebek hastalığı da deniyor. Doğuştan olan bu hastalık çok zor bir hastalık vücudumun neredeyse %90’ını kaplayan yaralar da bir ömür geçirmeye çalışıyorum. Pansumanlarım oluyor sabah akşam sürekli kelebek hastalığı denmesinin sebeplerinden birisi de bizim derimizde hassas. Yutkunmakta güçlük çekiyoruz gözlerimizde yaralar oluşuyor sıkıntıları oluyor hastalığımın büyük bir imtihan içerisindeyim” dedi.

“BU İŞE GÜNLÜKLE BAŞLADIM”

Hastalığı insanlar tarafından fark edilerek dikkatleri üzerine topladığını ve bu durumdan zaman zaman rahatsız olduğunu dile getiren Özay, “Hayatın zorlukla geçerken ruhani olarak da çok yıpranmıştık psikolojim bozulmuştu. Duygularımı kağıda dökmeye karar verdim ve günlük yazmaya başladım. Günlüklerimi bir arkadaş olarak düşünüyordum. Yazmaktan ziyade geri dönüşler almaya başladım yazılarım çok beğendiklerini söylediler.

“OLUMLU DÖNÜŞLER KİTAP YAZMAMA VESİLE OLDU”

Günlük yazarak hayatın zorluklarını unuttuğunu ve yazarak rahatladığını dile getiren Özay, Günlüklerimi okuyan insanlar bir kitap yazmamı istediler günlüklerimi kitap’a dönüştürmeye karar verdim ve satışa çıktı kitabım şu anda ilk 1 baskısı şekilde bitti çok aşırı mutluyum ve kitap fuarlarında kitaplarımı imzalıyorum gelenler oluyor ilgi çok büyük görüşmek sohbet etmek isteyenler çok fazla ve bu durumdan çok mutlu oluyorum” dedi.

“KİTABIMDA HAYATIM YAZIYOR”

ilgiden mutlu olduğunu dile getiren Genç yazar Özay, “Kitabımda hayatımı anlattım. Doğduğum ilk andan itibaren nasıl bir süreç başladığını nasıl ilerlediğini nasıl ne gibi şeyler yaşadığımı, mutluluklarımı, acılarımı, hüzünlerimi, hepsini paylaştım. Kitabında yazdım” dedi.