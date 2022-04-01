Büyübitki çocuk atölyeleri başlıyor

Doğa ile yakınlaşmak, yaşam alanlarına enerji katmak ve en güzel dileklerin yeşermesini umut etmek için harekete geçen Büyübitki, çocukları toprağa dokunmaya davet ediyor.

Doğanın büyüsünü paylaşmak ve bitkilerin sihri ile insan hayatına değer katmak için yola çıkan üç kadın girişimcinin kurduğu Büyübitki, en değerli tohumlarımız çocuklarımızı filizlendirmek ve onları doğa ile yakınlaştırmak adına, Sakıp Sabancı Müzesi’nde Çocuk Atölyeleri düzenlemeye hazırlanıyor.

Büyübitki iş birliği ile Sakıp Sabancı Müzesi’nde 12 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Çocuk Atölyeleri’nde, tohumdan veya fideden yapılan bitki yetiştirme uygulamaları ile çocukları bitki yetiştirmeye teşvik etmek amaçlanıyor.

Doğadan ilham alan tasarımlar

Eğlenirken öğrenmenin yanı sıra, doğa konusundaki bilinci arttırmak ve yaratıcılığı ortaya çıkartmak adına Sanat ve Doğa, Mevsim Döngüsü, Bitkilerin 5 Duyusu ve Kuş Yemlikleri atölye programları düzenlemeye hazırlanan Büyübitki, çocukların bitki yetiştiriciliğinin ve geri dönüşümün doğayla ilişkisini erken yaşta keşfetmesine aracılık ediyor.

Belirli dönemlerde modacı ve ressam gibi alanında başarılı sanatçıların da dahil olacağı workshop programlarında, tohumdan başlayarak bitkinin filizlenip büyümesine tanıklık etme, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve atık değerlendirme konusunda bilinçlendirme konularında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Büyü’den keyifli bir serüven

12 Nisan Salı 15:00-16:00 ve 13 Nisan Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında planlanan atölye çalışmaları 6-8 yaş aralığındaki çocuklara hitap ederken, 15 Nisan Cuma 11:00-12:00 ve 12:30-13:30 arasındaki programlar, ebeveyn eşliğinde 3-5 yaş grubuna göre planlanmıştır.

Sizler de bu tecrübeye katılmak, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi bu keyifli serüvene dahil etmek adına, ücretli ve sınırlı sayıdaki atölye programı hakkında detaylı bilgiye Sakıp Sabancı Müzesi’nin web sayfasında yer alan https://www.sakipsabancimuzesi.org/sergiler-ve-etkinlikler/ogrenme/240 linkini ziyaret ederek erişebilir ve kayıt yaptırabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı