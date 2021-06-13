Büyük ekran TV’lere Euro 2020 dopingi

Pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı 11 Haziran’da başlıyor. Şampiyona tecrübesini en uygun formda yaşamak isteyen futbol severlerin bilhassa 65 inç ve üzeri televizyonlara ilgili gösterdiğini belirten Teknosa Kategori İdaresi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Tabiat Oran, “Euro 2020 tesiriyle televizyon ve ses sistemlerinde yüzde 30 civarında talep artışı öngörüyoruz” dedi.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanına hem ikram hem indirim kampanyalarıyla dayanak oluyor. Televizyonlarda son teknoloji yeni kuşak modelleri tüketicilerle buluşturan Teknosa’da 2-13 Haziran tarihleri ortasında seçili Samsung ve Philips televizyonların yanında soundbar’lar hem armağan hem indirimli olarak futbol severlerin ilgisine sunuldu. Kampanya kapsamında 65 inç ve üzeri Sony TV satın alanlar ise Sony marka soundbar’lara ekran boyutu kadar, yüzde 65’ten yüzde 85’e varan indirim fırsatıyla sahip olacak. Ayrıyeten 11 Haziran’da oynanacak İtalya-Türkiye maçını da kampanyaya dahil eden Teknosa, Türkiye’nin kazanması durumunda Philips ve LG markalarının seçili TV modelinden satın alanlara 1.500 TL armağan çeki verecek.

Teknosa Kategori İdaresi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Tabiat Oran, Euro 2020 nedeniyle televizyon ve ses sistemi satışlarında hareketlilik yaşandığını belirterek, “Özellikle 65 inç ve üzeri televizyonlarda yüzde 30 civarında talep artışı öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte hem meskende geçirilen vaktin daha fazla olması hem de Euro 2020 tesiriyle bilhassa büyük ekran televizyonlara olan ilgi artıyor. Büyük ekranın yanı sıra smart özelliği olan TV’ler de tercihlerde öne çıkıyor. OLED TV’lerin satış hissesi da artışını sürdürüyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı