Büyükelçi Paul'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul’u makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.

ANKARA (İGFA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop paylaşımında; “Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul’u Meclisimizde kabul ederek yeni görevinde başarılar diledik. Paul’un, görev süresi boyunca iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İGFA

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  1. Büyükelçi Paul'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret için yorumda bulun
    7 Mart 2023  

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