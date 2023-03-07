Büyükelçi Paul'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul’u makamında kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi.
ANKARA (İGFA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şentop paylaşımında; “Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul’u Meclisimizde kabul ederek yeni görevinde başarılar diledik. Paul’un, görev süresi boyunca iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak : İGFA
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