Büyükşehir, Aşık Veysel’i türkülerle anacak

Büyükşehir, Aşık Veysel’i türkülerle anacak

 Büyükşehir, Halk Ozanı Aşık Veysel’i vefat yıldönümünde sanatçı Onur Şan’ın seslendireceği türkülerle ana
Ana Sayfa Kültür & Sanat 17 Mart 2022 8 Görüntüleme

Büyükşehir, Aşık Veysel’i türkülerle anacak

Büyükşehir, Aşık Veysel’i türkülerle anacak

Büyükşehir, Halk Ozanı Aşık Veysel’i vefat yıldönümünde sanatçı Onur Şan’ın seslendireceği türkülerle anacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının 49. yıldönümünde düzenleyeceği programla anacak. Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek programda sanatçı Onur Şan, Aşık Veysel’in en güzel türkülerini seslendirecek.

19 MART CUMARTESİ AKŞAMI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Aşık Veysel’i Anma Programı”, 19 Mart Cumartesi akşamı 19.30’da başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından sanatçı Onur Şan, Aşık Veysel türküleri seslendirecek. Anma programı ve konsere tüm Kocaelililer ücretsiz katılabilecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuayesinde Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi açacak. Anma programına gelen vatandaşlar bu sergiyi de gezebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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