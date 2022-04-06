Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın eskiyen içme suyu alt yapısını yeniliyor

55 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da sık sık arızalanan ekonomik ömrünü doldurmuş 80 kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor. Projenin 55 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü abonelerine kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza veren hatlar yenileniyor. İhalesi yapılan Alanya İlçesi Türkler, Kargıcak, Konaklı, Kestel Mahalleleri İçme Suyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi kapsamında, toplam 80 kilometrelik içme suyu isale hattı yenilenecek. KDV dahil 33 milyon 945 bin TL yatırım bedeline sahip proje ASAT’ın kendi öz kaynaklarıyla yapılacak. Çalışmanın fiyat farkıyla beraber 55 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor.

ÇALIŞMA PAYALLAR’DAN BAŞLADI

Proje, Payallar Mahallesi’nden başladı. Mahallenin ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hattı yenileniyor. Bölge halkının yıllardır değişmesi için talepte bulunduğu ve sürekli arıza çıkaran şebeke hattı sorun oluşturuyordu. Payallar Mahallesi’nde 2 bin 800 metrelik çelik yeni içme suyu boru hattı döşeniyor. Çalışmayla eksik olan şebeke hatları yenilendiği gibi içme suyu kapasitesi ve kalitesi de arttırılmış olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı