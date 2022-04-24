Büyükşehir çocuklarına 23 Nisan coşkusu yaşattı

Büyükşehir’in düzenlediği Bi Dünya Eğlence etkinlikleri ikinci gününde tüm coşkusuyla devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Bi Dünya Eğlence etkinlikleri ikinci gününde tüm coşkusuyla devam etti. Çocuklar Kocaeli Kongre Merkezi ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki sahne etkinlikleri ve eğlenceli atölyelerde gönüllerince eğlendi, bayramın tadını çıkarttı.

28 EĞLENCELİ ATÖLYEDE AKTİVİTELERE KATILDILAR

Kocaeli Kongre Merkezi’ne Pazar günü erken saatlerde gelen çocuklar fuayede kurulan 28 eğlenceli atölyedeki faaliyetlere katıldı. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri tarafından kurulan atölyelerde Ebru, tezhip ve resim yapımından, bilim merkezinin keyifli şovlarına kadar birçok alanda eğlenceli etkinliklere katıldı. Metaverse ile sanal gerçeklik yolculuğuna çıkan çocuklar, Ressam Robot, Robotik Tasarım ve 3 D Sanal Gerçeklik Atölyelerinde geleceğin dünyasına adım attı. Çömlek yapımı ile çamura şekil veren çocuklar Ormanya atölyelerinde doğanın anlamını ve bitki yetiştirmenin inceliklerini öğrendi.

ARDA İLE CEREN MÜZİKALİNİ İZLEDİLER

Sabah saatlerinde eğlenceli atölyelerdeki etkinliklerle keyifli zaman geçiren çocuklar öğleden sonra da kendileri için hazırlanan sahne etkinliklerine katıldı. Çocuklar Kocaeli Kongre Merkezi’nde ilk olarak Arda ile Ceren müzikalini izledi.

Çocukların sevgilisi Arda ile Ceren sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile izleyicilere muhteşem bir gösteri sundu. Çocuklar, interaktif gösteride zaman zaman sahneye çıkarak gösteride rol aldı.

BOSSPHORUS SİRKİ İLE ÇOK GÜLDÜLER, ÇOK EĞLENDİLER

Müzikalin ardından yeniden atölyelere koşan çocuklar, saatler 15.30’u gösterdiğinde bu defa Türkiye’nin dört bir yanındaki gösterileriyle beğeni gören Bossphorus Sirki’ni izlemeye başladı. İp cambazları lastik kızlar ve akrobatların gösterilerini heyecanla izleyen çocuklar, jonglörlerin neşeli hareketleri ile eğlenceli anlar yaşadı.

PALYAÇO, ÇOCUKLAR VE VELİLERLE ŞOV YAPTI

Bossphorus Sirki’nin en renkli anlarından birini ise Palyaço gösterisi oluşturdu. Sahneye alkışlarla gelen Palyaço, elindeki kocaman topu sahneden çocuklara gönderdi. Salonda elden ele dolaşan dev top yeniden Palyaço’ya gönderildi. Sevimli kahramanın, alkışlarla çocuklara tempo tutturması ise eğlenceli anlara sahne oldu. İnteraktif gösteride velileri de sahneye alan Palyaço, komik hareketlerle hem sahnede rol alan velileri hem de çocukları çok güldürdü.

GEBZE’Lİ ÇOCUKLAR SUSAM SOKAĞI’NI İZLEDİ

23 Nisan etkinliklerinin Gebze’deki merkezi olan Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi de çocukların bayram neşesine neşe kattı. Gebze’li çocuklar burada Susam Sokağı Çocuk Müzikalini aileleriyle birlikte izledi. Yapılan bir araştırmada Susam Sokağı izleyen çocukların ilkokulda son derece başarılı olduklarından hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu eğitici ve aynı zamanda eğlenceli müzikali çocuklarla buluşturdu. Miniklerin müzikale yoğun ilgisi nedeniyle salon tıklım tıklım doldu. Müzikali büyük bir ilgi ve keyifle izleyen Gebze’li çocuklar özellikle şarkılara hep birlikte eşlik ederek, doyasıya eğlendi. Neşeli sesleri ve sevimli görüntüleriyle 23 Nisan coşkusuna anlam katan çocuklar, gönüllerince bir 23 Nisan geçirmenin mutluluğunu yaşadı.