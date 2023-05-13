Büyükşehir engellileri unutmadı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda şehirde bulunan dernekleri ziyaret etti.

ORDU (İGFA) – Verdiği birçok hizmet ile engelli bireylere kolaylık sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nda da çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda kentte bulunan derneklere ziyaret gerçekleştirildi.

Dernek başkanları aracılığıyla engelli bireylerin talep ve önerilerini dinlemek ve bu özel günlerini kutlamak adına Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan ziyarette çiçek ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

ZİYARET MEMNUN ETTİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ziyaretleri değerlendiren engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri ziyaret ile çok mutlu olduklarını belirtti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in her daim yanlarında olduğunu ve hiçbir zaman kendilerini unutmadığını aktaran engelli derneklerinin yöneticileri, kendilerine gösterdiği ilgi ve alakası dolayısıyla Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti.

Kaynak : İGFA