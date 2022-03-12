Büyükşehir, İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılını kutladı

Anaokullu minikler Kapalıyol’da flashmob etkinliği düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Dilşad Refizade Anaokulu işbirliği ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı Kapalıyol’da kutlandı. Minik öğrencilerin İstiklal Marşı’nın her kıtasına nefes verdiği etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu tarafından çalınan İstiklal Marşı’na vatandaşlar coşkuyla eşlik etti.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılında Kapalıyol’da Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından flashmob etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Dilşad Refizade Anaokulu Mor Balon sabah grubu öğrencileri İstiklal Marşı’nın her kıtasını yüksek sesle okuyarak yoldan geçen vatandaşları meydana topladı. Bu performansın ardından alana gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından çalınan İstiklal Marşı’nı coşkuyla söyledi. Ellerinde al bayraklarla etkinlik alanına gelen Antalyalılar bandonun çaldığı marşlarla İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılında unutulmaz bir an yaşadı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı