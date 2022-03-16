Büyükşehir Masa Tenisi Sporcusu Türkiye 3’üncüsü Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Kırşehir’de düzenlenen Yıldızlar takım ve ferdi Türkiye Şampiyonasına katıldı. Büyükşehir masa Tenisi sporcularından Ali Eren Ulusakarya tek erkeklerde Türkiye 3’ncüsü, çift erkeklerde ise Ali Eren Ulusakarya ve Metehan Zabir Türkiye 3’üncüsü oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kırşehir’de Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 21 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyona 4 gün sürdü. Kırşehir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları tek erkeklerde Ali Eren Ulusakarya Türkiye 3’ncüsü, çift erkeklerde ise Ali Eren Ulusakarya ve Metehan Zabir Türkiye 3’üncüsü oldu. Tek kızlarda Hatice Söğüt Türkiye 7’ncisi, çift kızlarda Hatice Söğüt, Elif Duman Türkiye 9’ncusu, karma maçlarda Ali Eren Ulusakarya, Elif Duman Türkiye 5’incisi oldu. Takım maçlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Erkek Masa Tenisi takımı Türkiye 6’ıncısı oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı