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Ana Sayfa Kültür & Sanat 17 Nisan 2022 10 Görüntüleme

Büyükşehir Ramazan etkinliklerinde Elif Kaya coşkusu

Büyükşehir Ramazan etkinliklerinde Elif Kaya coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri’nde sahne alan ünlü sanatçı Elif Kaya, Antalyalılara unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleştirdiği Ramazan Etkinlikleri her gün farklı konserlerle Antalyalıların Ramazan Ayı’nı dolu dolu geçirmesini sağlıyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan stantları gezen vatandaşlar, iftar sofraları için birçok ürünü tedarik edebiliyor. Her gece düzenlenen konser öncesi çocuklar Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile dolayasıya eğleniyor.

ELİF KAYA HAYRANLARI BÜYÜLEDİ

Ramazan etkinliklerinin 15’inci gününde ünlü sanatçı Elif Kaya, Antalyalılarla buluştu. Hayranlarının sevgi gösterisi eşliğinde sahne alan Elif Kaya, sevilen şarkılarını seslendirdi. ‘Aşklara’, ‘Bir Bilebilsen’, ‘Yallah’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Elif kaya, performansı ile izleyenleri büyüledi. Elif Kaya hayranları şarkılara eşlik ederek, unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşadı.

OSKAY ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Elif Kaya’ya konser anısına çiçek ve plaket takdim etti. Ünlü sanatçı Elif Kaya, “Antalya’da sizlerle olmaktan çok mutluyum. Çok keyifli bir akşam oldu. Beni sizlerle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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