Büyükşehir TSM Korosu kulakların pasını sildi

Büyükşehir TSM Korosu, iki usta bestekâr Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl’ın unutulmaz şarkılarını Kocaeli sanatseverler için seslendirdi

Sanata ve sanatçıya büyük değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi müzik severleri konsersiz bırakmıyor. Türk Halk Müziği Korosu’nun geçtiğimiz haftalarda verdiği Anadolu Türküleri konserinin ardından şimdi de Türk Sanat Müziği Korosu, Türk musikisinin iki duayen bestekarı Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl’ın anısına düzenlenen konserde Kocaelililere unutulmaz bir gece yaşattı.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTILAR

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere Türk Sanat Müziği severler yoğun ilgi gösterdi. 17 eserin seslendirildiği gecede solo performanslar da gerçekleştirildi. İki büyük ustanın en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuarı şef Neşe Sarısözen Adalı yönetiminde sunan koro, birbirinden güzel eserlerle vatandaşları adeta geçmişe götürdü.

“SAFALAR GETİRDİNİZ, SAFA GELDİNİZ DOSTLAR”

Konser, kürdili hicazkar makamında iki eserle başladı. Koro, bestesi Avni Anıl’a ait ‘Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar’ isimli eseri seslendirdi. Ardından koro, yakın bir zaman önce kaybettiğimiz duayen bestekar Alaeddin Yavaşça’ya ait olan ‘Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla’ eserini icra etti.

“AH, BU ŞARKILARIN GÖZÜ KÖR OLSUN”

Ardından solo performanslara geçildi. Solist Oktay Bulut, bestesi Avni Anıl’a ait olan ‘Ah, bu şarkıların gözü gör olsun’ eserini seslendirdi. ‘Alaeddin Yavaşça ve Avni Anıl besteleri konseri’ ile keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar son olarak şef Neşe Sarısözen Adalı’nın sesinden makamı hicaz ve bestesi Alaeddin Yavaşça’ya ait iki eseri dinledi. Konser sonunda İSU Genel Müdür Yardımcısı Uğur Susoy ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz tarafından Koro Şefi Neşe Sarısözen Adalı’ya çiçek takdim edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı