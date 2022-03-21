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Ana Sayfa Kültür & Sanat 21 Mart 2022 14 Görüntüleme

Büyükşehir’den ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ Etkinliği

Büyükşehir’den ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ Etkinliği
Van Büyükşehir Belediyesi ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde özel çocukların katılımıyla farkındalık programı düzenlendi.

Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Down Sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Ellerini boyayan çocuklar tuvale el işareti bırakırken, katılımcılar müzik ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinlik sonunda Ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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