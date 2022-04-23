Büyükşehir’den Bahar Spor Şöleni ve Ayak Tenisi Turnuvası

Büyükşehir 14 Mayıs Cumartesi günü Bahar Spor Şöleni ve Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyecek

Spora ve sporcuya destek vererek Kocaeli’yi spor kenti haline getirmeyi hedef edinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında spor şöleni düzenlemeye hazırlanıyor. Bahar Spor Şöleni ve Ayak Tenisi Turnuvası 14 Mayıs Cumartesi günü İzmit Vinsan Doğal ve Suni Çim Spor Sahalarında yapılacak.

14 MAYIS 2022 CUMARTESİ GÜNÜ

Bahar şenliklerine spor okulları öğrencilerinin ve vatandaşlar katılım sağlayacak. Şenlikte floor curling, masa tenisi, eğlenceli atletizm, halat çekme, çuval yarışı, şişme oyun grupları, balon futbolu gibi etkinlikler düzenlenecek. 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da ayak tenisi müsabakalarıyla başlayacak olan şölenin açılışı ise saat 14.00’te Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşecek.

DERECEYE GİRENLERE HEDİYE

Ayak Tenisi Turnuvası gençler ve büyükler kategorisi olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenecek ve elemeler ile çeyrek final müsabakaları aynı gün içinde Vinsan Suni Çim Sahasında, final müsabakaları Vinsan Doğal Çim Sahada yapılacak. Dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verilecek.

AYAK TENİSİ TURNUVASI PROGRAM AKIŞI

14 Mayıs 2022 Cumartesi (Sanayi Mahallesi Suni Çim Sahası)

10.00 – 13:00 Kayıt Kontrollerin yapılması, eleme ve çeyrek final müsabakaları

14 Mayıs 2022 Cumartesi (Sanayi Mahallesi Doğal Çim Sahası)

14:00 Seremoni

14:05 Saygı Duruşu / İstiklal Marşı

14:10 Halk Oyunları Gösterisi

14:20 Freestyle Futbol Gösterileri

14:30 Başkan Büyükakın’ın Selamlama Konuşmaları

14:45 Başkanın Katılacağı Açılış Maçı

14:50 Etkinliklerin Başlaması

(Atletizm- Floor Curling – Masa Tenisi- Şişme Oyun Grupları- Balon Futbolu) Gösteri Müsabakaları

15:00-16:00 Yarı Final Maçları(4 Takım)

16:30 3.Lük-4.Lük Müsabakaları

17:00 Finaller

17:30 Kupa Töreni ve Kapanış