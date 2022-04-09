Büyükşehir’den Darıca’ya yeni cazibe merkezi

Kocaeli’de gençliğin geleceğine yatırım yapan ve onlar için yaşama değer katan nitelikli projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmaları kapsamında kente yeni sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bir süre önce Darıca Bayramoğlu’nda bulunan Basın İlan Kurumu’na (BİK) ait tesisleri 10 yıllığına kiralayan Büyükşehir, burada ‘Darıca Gençlik Merkezi’ adı altında yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Yaklaşık 5 yıldır kullanımda olmadığı için tadilat isteyen bina, yüklenici firma tarafından bakım ve onarımdan geçiriliyor.

BİRÇOK MUHTELİF İŞ YAPILIYOR

Tesisi en kısa zamanda hizmete sunmayı planlayan ekipler hummalı bir çalışma içerisinde. Tesiste binanın iç cephe boyası, belirli alanların laminant parke ve seramik işleri, cam ve pencereleri ile çatı, asma tavan, silikon, dış cephe boyamaları gibi birçok muhtelif iş yapılıyor. Yaklaşık 45 dönüm arazi üzerinde yer alan tesiste 22 odalı otel binası, 6 bloktan oluşan 76 odalı konaklama tesisleri, restoran, sosyal tesis, oyun grupları, 3 adet tek katlı 24 odalı prefabrik personel konutu, açık-kapalı havuz, basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor.

GÖZDE BİR TESİS OLACAK

BİK ile yapılan sözleşme gereği tesislerin kullanımını 10 yıl boyunca üstlenen Büyükşehir, burayı gençlik merkezi ve gençlik kampları olarak değerlendirecek. Bölgede çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak olan tesis, Büyükşehir tarafından yapılan Balyonoz Koyu’nun hemen yanında olması sebebiyle daha gözde bir yer haline dönüşecek.

ANTİK KÖFTE HİZMET VERECEK

Darıca Gençlik Merkezi’ne bir yenilik de Antikkapı ile geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden biri olan Antikkapı A.Ş.’nin marka değeri Antik Köfte, tesisin mevcut restoranında hizmet verecek. Buna göre tesisten ayrı bir giriş kapısı açılarak sahil tarafından halkın buradan hizmet alması sağlanacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğunda olacak tesisler, toplantı ve kamp hizmeti verilmek koşuluyla sivil toplum kuruluşlarına, spor kulüplerine, derneklere ve benzeri kurumlara ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı