Büyükşehir’den Gündoğmuş’ta akıllı telefon kursu

Başkan Böcek’i görüntülü arayıp sürpriz yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesinde açtığı kursta orta yaş ve üzeri vatandaşlara akıllı telefon kullanmayı öğretiyor. Yakınlarını görüntülü aramayı, mesaj atmayı, internet bankacılığını ve e-devlet işlemlerini yapmayı öğrenen yaşlı bireyler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM) açılan kursta orta yaş ve üzeri vatandaşlara akıllı telefon kullanma eğitimi veriyor. Kursa gelen vatandaşlar öğrenmenin yaşı yok diyerek görüntülü konuşmayı, mesaj atmayı ve internet bankacılığı, e-devlet hizmetlerini kullanmayı öğreniyor.

BAŞKAN BÖCEK’LE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTULAR

Kursiyerler ders sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i görüntülü arayarak sürpriz yaptı. Görüntülü arayama cevap veren Başkan Böcek, kursiyerler tek tek konuştu. “Bana çok güzel bir sürpriz yaptınız çok mutlu oldum” diyerek telefonu açan Muhittin Böcek, “Bundan sonra artık bayramlarda çocukları, torunları ve akrabaları görüntülü arayabilirsiniz. Ama beni de ihmal etmeyin arayın. Bu kursu özellikle Gündoğmuş’ta düşündük. Sizlerin günlük hayatınızı daha kolaylaştırmak için kursumuzu açtık. Görüyorum ki sizler de başarılı olmuşsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BEĞENİYLE KARŞILANDI

Haftada bir gün akıllı telefon kullanma kursunun verildiğini söyleyen eğitmen Abdullah Er,

“Akıllı telefon kursunda yaşlı ve orta yaşlı kesime telefon kullanımını zevkle öğretiyoruz. Teknoloji çağındayız, yaşlı ve orta yaş vatandaşlar torunlarıyla görüntülü konuşmayı öğrendiler. Bilemedikleri bir şey olduğu zaman soruyorlar ben de gösteriyorum. Ben de bu durumdan çok keyif alıyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor” dedi.

TORUNLARLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUM

Eşi Hasan Arsan (79) ile birlikte kursa gelen Düriye Arslan (71), okuma yazmayı da ATASEM kurslarında öğrendiğini belirterek, “Bir gün bir arkadaşım bana mesaj atabilir misin dedi. Mesaja falan giremiyorum ama öğretirsen olur dedim. O biraz gösterdi sonra kursa geldim burada öğrendim. Şimdi torunlarla mesajlaşıyoruz. Görüntülü konuşuyorum. Her şeyi öğrenmek lazım. Başkanımıza bu kursu açtığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 71 yaşındaki Düriye Arslan torunu tarafından gelen görüntülü aramaya cevap verdi. İkili arasında gelişen sohbet kursiyerlerde gülümsemeye neden oldu.

HASTANE RANDEVUSU ALIYORUM

Akıllı telefon kullanmanın hayatına büyük kolaylık sağladığını ifade eden 79 yaşındaki kursiyer Ali Yalçın Taşpınar, “Akıllı telefonumda bilmediğim birçok özelliği kursta öğreniyorum. Özellikle banka ve fatura hizmetlerini kolaylıkla artık telefonumda internet üzerinden yapabiliyorum. Hastane randevularımı da telefon ile alabiliyorum. Çocuklarımı ve torunlarımı görüntülü arayıp konuşabiliyorum. Bunlar bizler için çok güzel yenilikler. Öğrenmenin yaşı yok. Her zaman öğrenmek lazım” diye konuştu.

BANKA İŞLEMLERİNİ TELEFONDAN YAPABİLİYORUM

Emekli Öğretmen Abdullah Nazif Erdal (72) ise, “Ben burada öğrendiklerimle telefondan banka işlemlerimi kendim yapabiliyorum. Bankaya gitmeden kızıma para gönderebiliyorum. Aracımın vergileri ile elektrik ve su faturalarımı da internet üzerinden ödeyebiliyorum. Benim için büyük kolaylık oldu. Daha önce hiçbir şey bilmezken, çok şey öğrendim. Bu olanağı bize sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KEÇİLERİME MÜZİK DİNLETİYORUM

Gündoğmuş’ta çiftçilik ve besicilik yapan 68 yaşında Meryem Ceylan da “Kimseye muhtaç olmadan istediğim zaman çocuklarımı ve torunlarımı görüntülü arayabiliyorum. Hem sevdiklerimle özlem gideriyorum hem de can sıkıntım gidiyor. Bahçede ya da evde canım sıkıldığı zaman cep telefonundan haberleri izliyor müzik dinliyorum. Hatta keçilerime de müzik dinletiyorum onların da hoşuna gidiyor. Kursumuz çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar” dedi.

BAHÇE İŞLERİ İÇİN GÖZÜM TELEFONDA

63 yaşında kursiyer Filiz Ceylan da internetin bütün imkanlarından faydalandığını belirterek, “Özellikle telefonumdan hava durumunu takip ediyorum. Çünkü bahçemizi sulamak ve ekip dikmek için sık sık hava durumunu kontrol ediyorum. Onun çok faydasını gördük. Bahçede çapa yaparken müzik açıp dinliyorum, gazeteleri okuyorum, çocuklarımı ve uzaktaki akrabalarımı görüntülü arıyor hasret gideriyorum. Hayatıma büyük kolaylık sağladı. Bize bu kursu açtığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Bir başka kursiyer Ahmet Önal ise, “ Bilmediklerimizi burada öğreniyoruz. Kendi imkanlarımızla alamayacağımız belgeleri buradan elde edebiliyoruz. Biz buradan kalkıp Manavgat’a veya Alanya’ya gidip bu belgeleri alamayız. Allah razı olsun, Antalya’nın en ücra köşesine kadar hizmet geliyor. Başkanımız Muhittin Böcek’e sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı