Büyüme ve istihdamın beyin merkezi sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 87 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki sanayi bölümlerinin ihracatı Mayıs ayında yüzde 87’lik artışla 380 milyon dolardan, 712 milyon dolara yükseldi.

Madencilik kesimi ise; yüzde 54’lük ilerlemeyle 2020 yılı Mayıs ayında 68 milyon dolar olan ihracatını 94 milyon 40 bin dolara çıkardı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, EİB’ten yapılan 712 milyon dolarlık sanayi ihracatında maden kesimi de eklendiğinde 90 milyon dolarla Almanya, 70 milyon dolarla ABD, 60 milyon dolarla Birleşik Krallık’ın öne çıktığını açıkladı.

“Birliğimiz bünyesinde yer alan dallarımız 712 milyon dolarlık ihracatın 274 milyon dolarını gerçekleştirdi. Bölgenin sanayi ihracatının 438 milyon dolarlık kısmı yani yüzde 60’ı EİB’te Birliği olmayan kesimler tarafından yapılıyor. Bu sayıya bakıldığında EİB bünyesinde, bu kesimlerde Birlik kurulması isteğimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kere daha doğrulandı. Firmaların problemlerine en uygun bizim bünyemizde tahlil getirilebilir ve muhtaçlık duydukları eğitim dayanağı verilebilir. “Kimya”, “Elektrik-Elektronik”, “Çimento, Seramik ve Toprak Ürünleri”, “Otomotiv Yan Sanayii” ve “Makine” ve “İklimlendirme Sanayii” bölümleri öncelikli olmak üzere EİB bünyesinde yeni İhracatçı Birlikleri kurulmasıyla ilgili teşebbüslerimiz devam edecek.”

Sanayi ihracatının 154 milyon dolarlık kısmı kimyevi hususlar ve mamulleri, 61,8 milyon dolarlık kısmı otomotiv sanayisi, 61 milyon dolarlık kısmı iklimlendirme sanayii, 60 milyon dolarlık kısmı elektrik elektronik, 49,4 milyon dolarlık kısmı makine ve aksamları, 35,8 milyon dolarlık kısmı çimento cam seramik ve toprak eserleri, 6,8 milyon dolarlık kısmı halı, savunma ve havacılık sanayii 4,9 milyon dolar, 2,5 milyon dolarlık kısmı gemi ve yat ihracatı oluşturdu.

Dokuma dalından beşinci rekor geldi

2021 yılının birinci dört ayında ihracat artış rekorları kıran Ege Dokumacılık ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nden Mayıs ayında beşinci rekor geldi.

ETHİB, Mayıs ayında ihracatını yüzde 223’lük artışla 11 milyon dolardan 35,7 milyon dolara yükseltti.

Her ay yüzde 100’e yakın ihracat artışı yaşayan dokumacılık dalı, yıl sonu 350 milyon dolar maksadına ilerliyor.

Demir dalının ihracat artışı yüzde 73 oldu

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği ortasında en fazla ihracat yapan ise; 138 milyon dolarla Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği oldu. EDDMİB, Mayıs ayında ihracatını yüzde 73 arttırma başarısı gösterdi.

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçıları Birliği Lideri Yalçın Ertan, 2021 yılı başında 1,4 milyar dolar ihracat maksadı belirlediklerini lakin birinci beş aydaki yüksek performansları sayesinde son 1 yıllık devirdeki ihracatlarının 1,5 milyar dolara yükseldiğini, şartların bu biçimde devam etmesi halinde ihracat amaçlarını rahatlıkla geçeceklerini açıkladı.

“Demir ve demirdışı metaller kesimi çelik eserleri ile birlikte Türkiye genelinde Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren bölüm, tıpkı vakitte Ege Bölgesi’nde de en fazla ihracat yapan Birlik pozisyonunda. Bölgemize ve ülkemize en fazla döviz kazandıran kesimler ortasında bulunmak bizler için gurur verici. Ege Bölgesi’nden yaptığımız ihracatta da sistemli artan bir ivmemiz var. Dal olarak yılın başından beri de siparişlerde bir aksama olmadığı üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesinden telaş eden çelik kullanıcıları kâfi stok bulundurabilmek için alımlarını artırıyorlar; tekrar önümüzdeki 2-3 aylık devirdeki ihracat temaslarımızı da halihazırda yapmış durumdayız.”

Maden bölümü 1 milyar dolar gayesine ulaştı

Pandemi nedeniyle 2020 yılında güç günler geçiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2021 yılında dünyada yaşanan normalleşmeyle birlikte ihracatta her ay yeni muvaffakiyetleri karnesine ekliyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Lideri Mevlüt Kaya, ”Mayıs ayında ihracatımızı yüzde 38’lik gelişmeyle 94 milyon 40 bin dolara yükselttik. Son 1 yıllık periyotta yüzde 11’lik artışla 1 milyar 5 milyon dolarlık ihracat sayısına ulaşarak. 2021 yılı için ortaya koyduğumuz 1 milyar dolar maksadını Mayıs sonu itibariyle yakaladık. İhracatlarının yüzde 73’ünü işlenmiş doğal taş eserlerinden gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi doğal taş ihracatçılarımız her türlü takdiri hak ediyor. Dünyada madencilik dalında 20 milyar dolarlık bir pazar var. Bu pazardan hissemizi artırmak, yalnızca daha çok eser satmakla mümkün değil. Bunun yanında katma kıymetli eser satmamız lazım. Bunun gece gündüz için çalışıyoruz.” dedi.

Hazır giysi ihracatında yüzde 59’luk artış

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, en büyük ihraç pazarı Avrupa’daki normalleşmeyle birlikte ihracatta eski parlak günlerine tekrar kavuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Lideri Burak Sertbaş, “Mart ayında yüzde 37, 2020 yılında en sert düşüşlerden birini yaşadığımız Nisan ayında bu sene yüzde 148 yükseliş yaşadık. İhracatımız Mayıs ayında da yüzde 59 ilerledi ve 90 milyon 619 bin dolara çıktı. Son bir yıllık devirde de 1 milyar 442 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardık. 2021 yılı 1,5 milyar dolar ihracat maksadımıza ulaşmamıza çok az kaldı. Klasik olarak Türkiye’nin açık orta en fazla dış ticaret fazlası veren kesimiyiz. 2020 yılında yaklaşık 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize içinde bulunduğumuz ekonomik ortamda önemli oranda döviz kazandırdık. Dal olarak bu türlü bir performans göstermemiz bizi gelecek için cesaretlendiriyor.” diye konuştu.

Deri ve deri mamullerinden yüzde 76’lık rekor

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 76’lık gelişimle ihracatını 9 milyon 740 bin dolara taşıdı. Son bir yıllık periyotta 134 milyon dolar ihracat sayısına ulaşan deri ve deri mamulleri bölümü sene sonunda 160 milyon doları hedefliyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Erkan Zandar, “2023 yılında dalımızın ihracatının 200 milyon dolar civarında olacağını öngörüyoruz. Üretim kalitemiz ve eser kalitemiz dünya standardı üzerinde. Çin ve Hindistan üzere yarı mamul ithal eden ülkelere ihracatımız başladı. Mayıs ayından sonra süratli bir ivme bekliyoruz. Libya, Fas, Tunus, Cezayir üzere bölgelerde kendi markalarımızın mağazalarını görüyoruz. Markalarımızın bilinirliğinin artmasıyla bu sayılar artacaktır. Bilhassa Avrupalı markaların ayakkabı bölümüyle alakalı Türkiye’de arayış içinde. Bu arayışın sonuçları Eylül’de belirli olacak.” dedi.

Sektörel bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler hangileri?

Çelikte; Birleşik Krallık, Almanya ve Kolombiya,

Demir ve demirdışı metallerde; Almanya, İtalya, İsrail,

Çimento cam seramik ve toprak eserlerinde; ABD, Birleşik Krallık, Almanya,

Deri ve deri mamullerinde; Almanya, Birleşik Krallık, ABD,

Elektrik-elektronikte; Almanya, Fransa, Hollanda,

Gemi ve yat dalında; Avusturya ve Hollanda,

Halı kesiminde; ABD,

İklimlendirme sanayiinde; Almanya, İtalya ve Fransa

Kimyevi hususlar ve mamullerinde; İtalya, Birleşik Krallık, Belçika,

Hazır giysi ve konfeksiyonda; Almanya, İspanya, Birleşik Krallık,

Maden dalında; ABD, Çin, İspanya,

Makine ve aksamlarında; ABD, Almanya, Ukrayna,

Savunma ve havacılık sanayiinde; ABD, Birleşik Krallık,

Taşıt araçları ve yan sanayiinde; Almanya, İtalya, Fransa,

Dokuma ve hammaddeleri dalında; Pakistan, Çin, Vietnam birinci sırada yer alan ülkeler ortasında.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı