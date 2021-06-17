Bvlgari, Serenay Sarıkaya’nın da katıldığı etkinliklerle Magnifica koleksiyonunu sundu.

Romalı mücevher meskeni, İtalya’nın moda başşehri Milano’da itibarlı etkinliklere konut sahipliği yaptı. Markanın birinci Türk marka elçisi olan Serenay Sarıkaya da, dünya çapında ünlü yıldızlarla birlikte Bvlgari’nin davetlisi olarak Milano’daydı.

Bvlgari birinci sefer yüksek mücevhercilik ve yüksek saatçilik koleksiyonlarını, pandeminin karanlık günlerinden sıyrılıp tekrar doğan Milano’ya takviyesini sunmak maksadıyla bu kentte sundu. Bu aktiflik kapsamında kente gelecek olan milletlerarası müşteriler, basin ve ünlü isimler aracılığıyla Bvlgari, küresel ölçekte tüm dikkatleri Milano üzerinde toplamayı amaçladı ve birebir vakitte Milano Belediyesi’ne cömert bir bağışta bulundu.

Her ne kadar Roma Bvlgari’nin sonsuz ilham perisi ve esin kaynağı olsa da, Bvlgari İtalya’nın üretim gücünün ve İtalyan hayat tarzının sembolü Milano’yu güçlü Magnifica yüksek mücevhercilik koleksiyonunda yer alan 2 harikulâde dizaynla onurlandırdı ve bu dizaynları kentin ikonik simgesi olan Sforzesco Kalesi’ne ithaf etti. Çok sayıda kuruma ve müzeye konut sahipliği yapan kale alanı, pırlantaların rubelit, malakit ve ametistle tamamlandığı iki nefes kesen broş dizaynına esin kaynağı oldu.

Bvlgari birinci gün, basının, müşterilerin ve Lily Aldrige, Chiara Ferragni, Ester Expósito üzere marka elçilerinin ortalarında bulunduğu konuklarını, Milano’nun ikonik La Scala’sında Pietro Mianiti’nin orchestra şefliğinde çok özel bir konserde ağırladı. Konserde Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini ve Vincenzo Bellini’nin en ünlü besteleri eşliğinde konuklar otantik bir İtalyan opera tecrübesinin büyüsüne kapıldılar.

İkinci gün ise Bvlgari Hotel Milano’nun bahçesi, konuklarını Magnifica koleksiyonundan çok özel mücevher ve saat dizaynlarının bir “canlı tablo” formatında sergilendiği heyecan verici bir davetle karşıladı. Michelin yıldızlı ünlü şef Niko Romito’nun konukları sıra dışı mönüsüyle baştan çıkardığı davette, İtalya’nın en genç orkestra şefi Beatrice Venezi, canlı bir performans sundu.

Aktifliğe katılan ünlü isimler ortasında Türkiye’nin Bvlgari marka elçisi Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Ester Exposito, Lily De Wittgenstein, Solange Smith, Vittoria Puccini, Lily Aldrige, Anna Cleveland, Jaime Lorente, Alessandro Borghi, Tamu McPherson, Nieves Alavrez, Alessio Lapice, Svetlana Khodechenkova, Alejandro Speitzer, Tanja Lacroix ve Leo Gassman üzere yıldızlar bulunuyordu.

Bvlgari’nin Milano kentine takviyesini gösteren ve kentin sakinleriyle güçlü bir dayanışma örneği sergileyen marka, birinci kez Via Montenapoleone’deki ikonik mağazasında bir yüksek mücevhercilik atölyesi kurdu. Burada kentin sakinleri, 10 Haziran tarihine kadar Magnifica koleksiyonunu keşfetme bahtı bulacak.

Son olarak Bvlgari, Milano’nun en unutulmaz noktalarından Galleria Vittorio Emanuele II’i podyuma çevirecek, görkemli bir defileyi sinemaya çekecek ve sinema 21 Haziran tarihinde küresel ölçekte yayınlanarak kente eşsiz bir görünürlük kazandıracak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı