Bybit’e Türkiye Piyasasından Sorumlu Genel Müdür Olarak Alphan Göğüş Atandı

Bybit’te üst düzey yönetim kadrosuna Türkiye piyasasından sorumlu genel müdür olarak Alphan Göğüş atandı. Gerçekleştirdiği bu atama ile Bybit, gelişmekte olan piyasaları desteklemek ve yerel kripto toplulukları ile düzenleyiciler arasında varlığını daha güçlü bir şekilde göstermek için küresel anlamda genişlemeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konu kripto piyasasında sürekli ileriye doğru genişlemek ve Web 3.0’e doğru ilerleyen bir gidişat olunca Alphan Göğüş şunları söyledi: “Türkiye, blok zinciri ve kripto para alanında stratejik bir piyasa olarak hızla gelişiyor. Yerel topluluklar yalnızca popüler coinleri değil aynı zamanda NFT’ler, fan tokenler ve metaverse etrafında şekillenen oyunlar gibi diğer konseptleri de benimsemiş durumda.”

Alphan Göğüş konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bybit’in 2021 yılında elde ettiği ciddi düzeydeki büyümenin önemli faktörlerinden biri de Türkiye piyasasında sahip olduğu ve her geçen gün artan piyasa payı. Tam da böyle heyecan verici bir zamanda Bybit’e katılmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye’deki kullanıcılarımız kriptoya aşina. Kullanıcılarımızın talep ettikleri tek şey ise piyasadaki en iyi hizmetlere ve alanında en iyi müşteri destek hizmetlerine ulaşmak. Bybit ekibi de zaten bunu sağlamayı görev edinmiş durumda. Benim görevim ise kripto para alanında edindiğim yöneticilik deneyimimden faydalanarak, Türkiye’deki kullanıcılarımız için en iyi hizmeti sunacak harika ve örnek bir ekip kurmak.”

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou ise şunları söyledi: “Dünyanın her yerindeki yerel kullanıcılarımıza eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Dünya çapında ilerleme ve büyüme planımızın bir parçası olarak, Alphan Bey’in sahip olduğu vizyon ve yöneticilik deneyimi sayesinde Bybit’in sunduğu üst düzey, yenilikçi ve güvenilir kripto deneyimini Türkiye’deki kullanıcılarımızla eksiksiz bir şekilde buluşturuyor olacağız.”

Bybit, her şeye tek bir yerden erişebileceğiniz bir kripto piyasası olarak dünya çapında daha kapsayıcı bir deneyim sunma tutkusu ile tüm gelecek vadeden piyasalarda yerel anlamda varlığını daha fazla göstermeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu strateji kapsamında, yönetim kademesinde güçlü yerel ekipler oluşturmak ve kullanıcılarımıza eşi benzeri görülmemiş bir müşteri hizmetleri deneyimi sunmak yer alıyor. Bybit, kriptoya gönülden inananların hayallerine ve düşledikleri özgürlüğe ulaşabilmeleri misyonunu güçlendirdikçe yönetim kademesi için yakın zamanda daha birçok atamanın gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

Alphan Göğüş, Bybit’e katılmadan önce 2019 yılında Huobi Türkiye’de Genel Müdür olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Huobi Global’de Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan sorumlu Genel Müdür görevini yürütmeye başladı. Huobi’de yöneticilik yaptığı zamanlarda kripto para ile ilgili faaliyetlerin, bu bahsedilen piyasalarda geliştirilmesi ve yayılması açısından çok etkileyici sonuçlar elde etti. Bu başarıların merkezinde on yılı aşkın bir süredir diğer kripto platformlarında ve startup’larda edindiği güçlü yöneticilik deneyimleri yatmakta. Alphan Göğüş, Türkiye piyasasında gösterdiği kararlı ve azimli performansı ile blok zinciri ve dijital varlıklar alanındaki kayda değer uzmanlığını ve finansın geleceğine yönelik vizyonunu Bybit’e getirerek Türkiye’deki faaliyetlerimizi üst düzeye çıkaracak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı