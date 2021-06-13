Caca Bey canlandırması büyük ilgi gördü!

Her Pazar TRT1’de ilgiyle izlenen 3’te 3, sürpriz yarışmacıları, heyecan dolu soruları, ilgiyle izlenen tarihi karakter canlandırmalarıyla izleyicisini tekrar ekrana kilitledi. 80’li yıllarda hafızalara kazınan efsane oyuncu Bruce Lee, 3’te 3 Tarih Sahnesi’nde canlandırıldı. Herkes o günlere gitti.

Türkiye’nin bilgi müsabakası 3’te 3, yayınlanan son kısmına tarihi karakterler damgasını vurdu. Yarışmacılara soruları cevaplamalarında yardım eden Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün yorumlarıyla renk kattığı yarış, Pelin Çift’in sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor.

TÜRKİYE’NİN ASTRONOTU İÇİN ÖNERİLEN İSİMLERDEN CACA BEYEFENDİ, 3’TE 3’E SORU OLDU

Çok bilinen Latin tabirlerinden “Talih cesurlara yardım eder.” diyerek 500 bin TL amacı olduğunu söyleyen yarışmacı Dilan Korkmaz, sorulara verdiği süratli karşılıklar ve hakikat kestirimlerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

15.000 liralık üçlemenin birinci sorusunda Tarih Sahnesi’nde Selçuklular periyodunun değerli devlet adamlarından biri olan ve “Devlet işlerinde Türkçe konuşmayı, yazışmalarda Türkçe kullanmayı seçtim.” diyen Caca Beyefendi, Türkiye’nin uzay seyahatinde Türkiye’den gidecek birinci astronota verilmesi önerilen isimlerden biri olmuştu. Kırşehir’de medrese ve rasathanesiyle tarihe ve bilime kıymetli katkılarda bulundu. “Selçuklular Devri’nde Kırşehir buyrukluğu de yapmış olan Türk devlet adamı kimdir?” sorusuna yanlışsız cevap veren Korkmaz, müsabakaya devam etti.

50.000 lira bedelindeki “Kamboçya’da 67 mayın ve patlayıcıyı imhasını sağladığı için “cesaret madalyası” ile ödüllendirilen canlı hangisidir?” sorusunda yardım aldığı Prof.Dr. Tufan Gündüz, yarışmacının ortada kaldığı seçeneklerden biri olan “köpek” seçeneğini eledi. Köstebek ve fare şıkları ortasından gerçek yanıt olan “fare” seçeneğini seçen Dilan Korkmaz, müsabakadan çekilerek 50.000 lira kazandı.

CEZAYİR’DEKİ FRANSIZ SOYKIRIMI ANLATIMI İZLEYENLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Türkiye ve dünyanın değerli karakter ve olaylarının canlandırıldığı Tarih sahnesi kısmında bu hafta, Cezayir’de Fransa’nın yaptığı katliamı anlatan Cezayirli bir bayan, Türkçe’nin devlet işlerinde kullanılmasına öncülük eden Caca Beyefendi ve Hollywood sinema tarihinde bir sinemanın başından sonuna kahraman olarak kalan birinci Asyalı Bruce Lee usta oyuncular tarafından canlandırıldı.

“Ben hiç kimseyim. Adımın bir kıymeti yok” diyen Cezayir’de Fransız soykırımı sırasında yaşayan bir bayanın canlandırması izleyenler tarafından toplumsal medyada büyük ilgi gördü. Sıhhat İdaresi doktorası yapan Meral Timurtaş’ın sorularından biri olan canlandırmada “2,5 milyon insan, toplama kamplarında tecrit edildi. Koloneller kendi çetelerini kurup, kasap üzere insan kestiler. Memleketler arası hukuk neredeydi? Fransa’nın o çok övündüğü insan hakları neredeydi? Barış elçileri, adalet, hak neredeydi? İnsanlığa dair tek bir şey yoktu orada. O kadar rahatlardı ki tecavüz ettikleri bayanlarla fotoğraf çektirdiler. Teslim olmuş sivilleri öldürürken sinemaya kaydettiler. Babalara oğullarına yapılan işkenceyi izlettiler. Mahpusa giren hiç kimse canlı çıkmadı. Denizin tabanı ayağına taş bağlanmış cesetlerle dolu. Fakat hiçbir zulüm bizi toprağımızdan koparamadı. İslam dinim, Arapça benim dilim, Cezayir benim vatanım!” kelamları ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Canlandırmanın akabinde sorulan “Fransa’nın 8 Mayıs 1945’de Cezayir’de yaptığı katliam hangi isimle anılmaktadır?” sorusunda Sétif ve Guelma, Srebrenitsa ve Arakan şıklarında kararsız kalan yarışmacı Meral Timurtaş, Sétif ve Guelma yanıtından emin olmadığını söyleyerek müsabakadan çekildi. Böylelikle, daha evvel barajı geçtiği 5.000 liranın yarısı olan 2.500 liralık mükafatla müsabakayı tamamladı.

EFSANE OYUNCU BRUCE LEE’NİN MUVAFFAKİYETİNİN SIRRI…

Küçük yaşlarda babası sayesinde tanıştığı KungFu’ya kendi yorumunu katan, ABD’de ideoloji eğitimi alan Bruce Lee’nin canlandırıldığı kısım izleyenleri 80’li yıllara götürdü. Kolaylık, sürat ve gücü birleştirdiği “durduran yumruk” tekniğiyle tanınan Lee, Hollywood sinema tarihinde birinci sefer bir sinemanın başından sonuna kahraman olarak kalan birinci Asyalı oyuncu. aBruce Lee muvaffakiyetinin sırrını şöyle anlattı: “Çok kolay. Zihnini boşalt. Formsuz ol. Su üzere. Suyu bir bardağa koyduğunuzda su bir bardak olur. Bir şişeye koyduğunuzda bir şişe olur. Su akabilir ve parçalayabilir. Sen su üzere ol dostum.”

“Dövüş sanatları ustası da olan ünlü Amerikalı sinema oyuncusu kimdir?” sorusuna Sempatik, Bruce Lee karşılığını vererek devam etmek istediğini söyledi.

Sempatik, “14 yaşında tahta geçen, 14 yıl saltanat sürmüş ve Osmanlı padişahlarının 14’üncüsü olan padişah hangisidir?” sorusunda Prof.Dr. Tufan Gündüz’den yardım alarak “I. Mustafa seçeneğini eledi. Öbür iki seçenekten yanlışsız olan I. Ahmet yerine, III. Mehmet diyen yarışmacı ödül kazanamadan müsabakayı tamamlamış oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı