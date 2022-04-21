Çağdaş Bir Gelecek İçin Kermes

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir İktisadi İşletmesi, çağdaş eğitim projelerini destek amacıyla 27 Nisan’da Villa Levante’de müzik dinletisi ve 2.El Mini Defile’nin de yapılacağı kermes düzenliyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi, çağdaş eğitim projelerini desteklemek amacıyla 27 Nisan’da Bornova’da yer alan Villa Levante’de saat 12.00-18.00 arasında kermes düzenleyecek. Villa Levante’de saat 12.00’de gerçekleştirilecek açılışın ardından saat 13.00’de Çağdaş Yaşamlı gençlerin müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Müzik dinletisinin ardından yine gençler tarafından ikinci el kullanımının toplumda ve genç kuşaklarda çevreyi, doğayı koruma farkındalığının artırılmasına katkı sağlayacak 2.El Mini Defile sunulacak. ÇYDD İzmir İktisadi İşletme Yönetim Kurulu adına Gönül Kaya, gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili şunları söyledi:

HEP BİRLİKTE OLALIM

“Yeniden merhaba bahara, yeniden merhaba aydınlık bir gelecek için birlikte olacağımız siz değerli Çağdaş Yaşam dostlarına. Gezegenimizi saran pandemi ve yarattığı koşullar, önceki yıllarda birlikte olduğumuz, el ele verip dayanıştığımız tüm etkinliklerimizin durdurulmasına neden oldu. Bu süreçte Çağdaş Yaşamlılar olarak; 2020 Ocak ayında açtığımız 2. El Giysi ve Hediyelik Eşya Mağazamızı yasal zorunluluklar dışında hep açık tutmaya çalıştık. Bu, büyük çaba ve özveri gerektiren bir süreçti ancak İzmir kamuoyunda mağazamız tanınır, bilinir ve hepsinden önemlisi de amacımız anlaşılır oldu. Çevremize ve doğamıza zarar veren aşırı tüketime karşı ‘Atmıyoruz… Tüketmiyoruz’ şiarı ile dünyamızın yok oluşa doğru sürüklendiği sürece karşı bir duruş olarak açtığımız mağazamızı aynı zamanda 2. el giysilerin değerlendirildiği, katma değer yaratılan ve çağdaş eğitim projelerini destekleyen duruma getirdik. Kermesimizde 2. el giysilerimizi sizlerin beğenisine sunacağız. Diğer yandan; adanmışlık ruhu ve imece kültürü ile yoğrulmuş gönüllülerimizin sınırlı zamanlarda, küçük gruplar halinde, çoğunlukla da evlerinde gerçekleştirdikleri el işi ürünleri sizlere sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm dostlarımızı güzel bir bahar gününde hep birlikte olmaya çağırıyoruz. Çağdaş bir gelecek için el ele…”

Villa Levante Cafe & Restaurant, Erzene Mahallesi, 80 Sokak, No: 25/A, Bornova

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı