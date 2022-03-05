Dayı Şov’un bu haftaki konukları GAİN’in sevilen dizisi Ayak İşleri’nin iki başrol oyuncusu Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’dı. Çağlar Çorumlu’nun dizideki Evren karakterini canlandırması stüdyoyu kahkahaya boğdu. Çorumlu Ayak İşleri’nin İzmir’de çekilen 2. sezonu için “İlk sezona göre biraz daha sertti. Hem aksiyon anlamında sertti hem hava çok sertti” yorumunu yaparken, Akpınar dizi ve rol arkadaşı Çorumlu ile ilgili, “Çağlar abiyle oynayınca, oyunculuğu sevme sebebimi anlıyorum. İş gibi bakmıyorum, başıma gelmiş güzel bir şey gibi bakıyorum” dedi. Dizi konusunda seçici olduğunu belirten Akpınar, hep tutan dizilerde oynamasının şans değil kendi tercihi olduğunu söyledi.

Dayı Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’la sohbetine, gerçek hayatta hiç ayak işi yapıp yapmadıklarını sorarak başladı. Çağlar Çorumlu bunun üzerine, “Bir gün bir açılış vardı. Eve geldim. Oğlum Ali Emre yeni doğmuştu. Annesi ve anneannesi onu yıkamışlar. Davette çok güzel ağırlanmışım, kendimi bir şey zannederek eve gelmişim. Eşim, ‘Aşkım şu yerleri bir siliver’ dedi. Bildiğin yerleri sildim” şeklindeki anısını anlattı.

“Her oyundan önce Enis Arıkan’a masaj yaptım”

Bu soruya önce, “Kartal Sanat Tiyatrosu’nda inşaata tuğla taşıdım” şeklinde yanıt veren Güven Murat Akpınar, ilerleyen dakikalarda Enis Arıkan’la oynadığı Garaj isimli oyunun hatırlatılması üzerine, “Hayatımda yaptığım en büyük ayak işi her oyundan önce Enis’e masaj yapmaktı” dedi.

“Caner en çok kendini seviyor”

Dayı’nın “Kim daha asabi?” sorusuna sevilen oyuncular “Çağlar Çorumlu” yanıtını verdi. Programın yapımcısı ve yönetmeni olan Caner Özyurtlu’nun ikiliden en çok hangisini sevdiği şeklindeki soru üzerine Çorumlu, “Bence kendini” diyerek stüdyodakileri güldürdü.

Bir dönem olay yaratan Zeki Müren taklidiyle ilgili Çorumlu, “Zeki Müren’i ilk Güldür Güldür’de yaptık. Türk filmi klişesi yapmıştık. Orada da Zeki Müren metinleri yazmıştı arkadaşlar. Ben yapınca hoş bulundu. Ben de çok keyif aldım” dedi.

“8 farklı rol oynadım”

Cem Yılmaz’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Çağlar Çorumlu’nın da rol aldığı yeni projesi “Erşan Kuneri” dizinin çekimlerinden çok keyif aldığını anlatan Çorumlu, 8 bölümün her birinde farklı bir rol oynadığını aktardı.

“Hep tutan dizilerde oynamam şans değil”

Güven Murat Akpınar, Dayı’nın “Ben dijitalin konforuna, insani şartlarına çok alıştım. Artık televizyonda iş yapamam” dedikten hemen sonra televizyonda Aziz dizisine başladığını hatırlatması üzerine, “Buraya da onun setinden geldim” diyerek güldü. Dizi konusunda seçici olduğunu söyleyen Akpınar, hep tutan dizilerde oynamasının şans değil kendi tercihi olduğunu ekledi.

“Gelin damat davul zurnayla girince ‘ne oluyor’ dedik”

Çağlar Çorumlu, kendi kurduğu TiyatrOPS’ta pandeminin ardından yeni bir oyun çalışıp sezona taze taze girmek istediklerini ifade etti. Dayı’nın üst katlarında düğün salonu olduğunu hatırlatması üzerine yaşadıkları komik anıyı, “Sezonlar denk gelmiyor ama bir akşam çakıştı. Normalde düğün 9’da başlayacaktı ama gelin damat 7 buçukta davul zurnayla girdiler. Orada bir ‘ne oluyor” dedik” sözleriyle anlattı.

“2. sezon daha sertti”

Çağlar Çorumlu Ayak İşleri’nin 2. sezonu için “Biraz daha sertti. Hem aksiyon anlamında hem hava da çok sertti” yorumunu yaparken, Güven Murat Akpınar ilk başrolü olan dizinin hemen aklına yattığını söyledi ve “Caner hayal ettiğim gibi çekti hepsini. Ben en başından beri güveniyorum ona. Biz lisansta da sınıf arkadaşıydık” diye ekledi.

“Çağlar abiyle oynayınca, oyunculuğu sevme sebebimi anlıyorum”

Akpınar, Ayak İşleri projesi ve rol arkadaşı Çağlar Çorumlu ile ilgili duygularını, “Çağlar abiyle oynayınca, oyunculuğu sevme sebebimi anlıyorum. Televizyon dizisinde değişik buhranlar yaşadım. Çağlar abiyle gidip iki cümle oynayınca, ’değer’ dedim. İş gibi bakmıyorum, başıma gelmiş güzel bir şey gibi bakıyorum” sözleriyle ifade etti.

Çağlar Çorumlu’dan güldüren “Evren” yorumu

Bu hafta “Gel Bakalım Yanıma” bölümünde Dayı’nın masasına Çağlar Çorumlu konuk oldu. İkili Ayak İşleri’nden doğaçlama bir sahne oynadılar. Dayı, Çorumlu’nun oynadığı Vedat karakterini, Çorumlu ise Güven Murat Akpınar’ın oynadığı Evren karakterini canlandırdı. Çağlar Çorumlu’nun “Evren” karakterine getirdiği yorum stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Canlı yayında her Cuma gecesi GAİN’de

Dayı Şov, her Cuma akşamı saat 23.00’te GAİN’de canlı yayında ücretsiz olarak izlenebiliyor. Hülya Avşar’dan, Gülşen’e Fatih Ürek’ten, Enis Arıkan’a, Didem Soydan’dan Gupse Özay’a bugüne kadar birbirinden “ünlü” ve renkli konukları ağırlayan program, Dayı’nın kendine has mizahı ve delikanlı talk şov tarzıyla da giderek daha büyük bir izleyici kitlesine erişiyor. Gündem yaratan programın tüm bölümleri istenildiği zaman GAİN Premium’da izlenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı