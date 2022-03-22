Çalışan Bağlılığını Arttırmanın 7 Yolu

İş yaşamında kurumların başarısında oldukça önemli bir rol oynayan ve üretkenliklerini doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında çalışan bağlılığı yer alıyor. İşletmeler için çalışanların motivasyonu ve performanslarını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması, kritik bir noktada yer alıyor. “Bu sebeple mikro öğrenim yöntemlerinden faydalanmak ve çalışan bağlılığının yüksek olduğu bir marka olmak günümüz şartlarında büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulunan uluslararası eğitim platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, şirketlerin çalışan bağlılığını artırması gerektiğini ve mikro öğrenim yöntemlerini nasıl kullanabileceklerini 7 adımda açıklıyor.

Çalışanların iş yaşamına aktif katılımını sağlamak, iş yerinde motive edici bir düzen oluşturmak ve çalışanların kariyer yolculuklarını desteklemek, çalışan bağlılığını artırmak için büyük önem taşıyor. Genellikle çalışan bağlılığını artırmanın en ideal yolunun gelişimlerine destek olabilecek eğitim fırsatları sunmak ve özgür iradeleriyle çalışma ortamına dahil olmalarına fırsat vermek olduğunu söyleyen uluslararası eğitim platformu Laba’nın Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, çalışan bağlılığını artırmanın en önemli 7 adımını sıralıyor.

Mikro Öğrenimle Çalışan Bağlılığını Artırın!

Şirketlerde çalışan motivasyonu ve bağlılığını artırmaya önem verilmesi, verimi büyük ölçüde etkiliyor. Aktif çalışan katılımını sağlamak ve çalışan bağlılığını artırmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler arasında en ideali, mikro öğrenme yöntemlerinden faydalanmak olarak karşımıza çıkıyor. Çalışanları ne teşvik ediyor, bağlılıklarını artırmak için neler yapılması gerekiyor gibi önemli noktaları belirlemek gerekiyor. Mikro öğrenme türleri arasında boşlukları kapatmak ve duygusal bir bağlantı kurmak yer alıyor. Elif Tuzlakoğlu’ya göre, mikro öğrenme yöntemleri ile çalışan bağlılığını artırmak için ise izlenmesi gereken 7 adım bulunuyor.

1. Uyumluluk animasyonları:Çalışanlarınızın verim ve bağlılıklarını artırmanız için işin püf noktası, iş ile ilgili konularda konuyu önemsizleştirmeden tonu hafifletmektir. Animasyonlar riskli görevler için harikadır çünkü kimseyi tehlikeye atmadan süreci yeniden canlandırabilirsiniz ancak bunları şirket politikalarını veya olumlu performans davranışlarını sergilemek için de kullanabilirsiniz. Mikro öğrenme animasyonlarının altın kuralı, hedef kitlenizi tanımaktır. Takımın belirli üyelerini rahatsız edebilecek şakalardan veya karakterlerden kaçının. Herkesin farklı geçmişleri ve kültürel normları olduğunu unutmayın.

2. İlgi çekici görev eğitimleri:Çalışanlarınızı iş süreçlerinde görevin her adımına dahil edin. Yöneticileri ile iletişimleri sağlıklı olan çalışanların daha verimli ve kurum bağlılığının yüksek olduğunu unutmayın. Bu yüzden onlara ilgi çekici görevler ve eğitimler verebilirsiniz. Onlara sahne arkası görünümü sunmak için seslendirme veya altyazı eklemeleri de yapabilirsiniz. Ayrıca, kendi başlarına keşfetmeleri için ek kaynak bağlantıları da ekleyebilirsiniz. Ekran kayıt araçları, yazılım uygulamalarını içeren görev eğitimleri için mükemmeldir.

3. Etkileşimli video demoları: Performans zorluklarını ve kuralları çiğnemeden nasıl üstesinden gelineceğini vurgulayan video demoları oluşturun. Etkileşimli kontrol noktalarıyla daha da ilgi çekici hale getirin. Örneğin, konu hakkında ne kadar bildiklerini test etmek için iki dakikalık işarete bir pop quiz ekleyin. Ardından, varsayımlarının doğru mu yanlış mı olduğunu görebilmeleri için demoyu devam ettirin. Diğer bir seçenek çalışanları geçmiş hataları üzerinde düşünmeye teşvik eden soru yönlendirmeleri ile takip etmektir. Örneğin, benzer bir durumu nasıl ele aldılar ve daha iyi bir yaklaşım var mıydı? Görev verilen kişi, sahip olmadığı herhangi bir beceri sergiledi mi?

4. Ciddi oyunlar: Ciddi oyunlar, mikro öğrenmenin çok yönlü türlerinden biridir çünkü onları hemen hemen her eğitim konusu için kullanabilirsiniz. Uyumluluk politikalarından müşteri hizmetleri şikayetlerine, hatta beceri geliştirmeye kadar. Ayrıca, biraz daha görsel uyarana ihtiyaç duyan dikkati dağılmış çalışanlar için en ilgi çekici destek kaynağı olurlar. En önemli performans boşlukları için tam zamanlı destek sunan oyunlar geliştirin. Örneğin, çalışanlarınızın çoğu güvenlik protokolleriyle uğraşıyor. Bu nedenle, ciddi oyun onları uygun teçhizatı donatmaları ve bir işyeri felaketini önlemeleri gereken tehlikeli bir duruma sokar.

5. Beceri simülasyonları:Simülasyonlar, genellikle baştan sona tüm bir süreci veya iş başındaki engelleri kapsadıkları için zor bir mikro öğrenme başarısıdır. Bununla birlikte, çalışan bağlılığını artırmak için hedeflenen bir yeteneği içeren küçük beceri simülasyonları geliştirebilirsiniz. Örneğin, çalışanların bir müşterinin uygunsuz yorumunu incelikle nasıl ele alacaklarını bilmeleri gerekir. Bu, iletişim ve kişilerarası beceriler gerektirir. Sınırın ne zaman aşıldığını belirleyebilmeli ve ardından sorunu müşteriyi rahatsız etmeden çözebilmelidirler. Simülasyonun sonunda, kısa bir performans özeti ve kaynak önerileri ekleyin. Nerede hata yaptıklarını ve en iyi sonuca nasıl ulaşacaklarını bilmeleri gerekir.

6. İnfografikler:En popüler mikro öğrenme türlerinden biri infografiklerdir. Sayısız kuruluş infografikleri eğitim konularını özetlemek ve içeriden ipuçları paylaşmak için kullanıyor. Çalışanlara daha fazla bağlam sağlamak veya uyumluluğun önemini vurgulamak için çizelgeler veya grafikler gibi çalışan bağlılığını iyileştirmek için resimler ve ek bağlantılar ekleyin. Süreci basitleştirmek ve gerektiğinde içeriği hızla güncellemek için bir şablon kullanın.

7. Pop-up sınavlar: Yukarıdaki mikro öğrenme türleri, deneyim kazandırır ve hayati beceriler geliştirir. Birçok yönden, bir teşhis aracı olarak hizmet ettiği için mikro öğrenme eğitim stratejinizin faydalarını en üst düzeye çıkarır. Çalışanlar iyileştirilecek alanları belirler, ardından boşlukları özerk bir şekilde kapatmak için kaynaklara erişir. İşyerinde keşfetmek yerine boşlukları gizlice tespit etmelerini sağlar. Örneğin, bir müşteri toplantısının ortasında veya yıllık değerlendirmeleri sırasında. Tüm değerlendirmelerde olduğu gibi, kısa sınavlar da anında geri bildirim gerektirir. Kusurları işaretleyin ve başarılarını not edin. Ardından, test sonuçlarına göre kursları ve sertifikaları içerecek şekilde eğitim yollarını ayarlayın. Daha da iyisi, onlara bir seçenekler listesi sunun ve sonra kendi yollarını çizmelerine izin verin.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı