Çalışanların yüzde 54’ü aynı şifreyi farklı hesaplarda kullanıyor

Siber taarruzlardan korunmak için alınabilecek en tesirli tedbirlerden birinin başında şifre güvenliği geliyor. Bir taraftan kurumların şifre güvenliğine dair kâfi tedbir almaması siber taarruzların yerini oluştururken öbür taraftan yapılan araştırmalar, çalışanların yüzde 54’ünün birebir parolaları birden fazla iş hesabında kullandığını ve bu durumun güçlü şifre hücumlarına neden olduğunu raporluyor. Bahis ile ilgili “Çalışanlar temel güvenlik tedbirleri konusunda bilinçlenmeye uğraş gösteriyor. E-mail, online bankacılık yahut online alışveriş üzere internet hesaplarında farklı ve kırılması güç şifreler kullanmaya çalışıyorlar lakin birçoğu kolaylık olsun diye faklı platformlarda birebir şifreyi kullanmayı tercih ediyor” tabirlerinde bulunan WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, siber hücumlardan korunmak için farklı hesaplarda kesinlikle farklı şifreler kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

İhmalkar çalışan davranışları siber akınlara davetiye çıkarıyor

Kurumlar her ne kadar siber savunmalarını güçlendirmeye çalışsa da çalışanların kimi ihmalkar davranışları güvenlik açıklarının oluşmasına ve akına karşı savunmasız kalmaya neden oluyor. Yapılan araştırmalar, çalışanların birçoğunun birebir şifreleri farklı hesaplarda kullanmanın bir güvenlik sorunu teşkil etmeyeceğini ve erişimi kolaylaştırmak için kişisel ve iş yeri aygıtlarında birebir şifreleri tercih ettiklerini raporluyor ancak farklı hesaplarda birebir parola kullanımı, siber hatalıların işlerini hayli kolaylaştırıyor. Bilhassa şifre taarruzlarında, birden fazla hesapta kullanılan giriş ayrıntılarının basitçe suistimal edilebileceğine ve siber saldırganların çalınmış bilgileri kullanarak daha güçlü bir gelir elde etmeyi hedefleyebileceğine dikkat çeken Yusuf Evmez, kurumların çalışan eğitimlerine ve şifre güvenliğine kıymet vermesi gerektiğini vurguluyor.

Şifre taarruzlarından korunmak için en tesirli 5 adım

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, şifre hücumlarına karşı güvenliğini güçlendirmek isteyen şirketler için 5 teklif sıralıyor.

Güvenliğinizi test edin

Kurumların parola taarruzlarına açık olup olmadığını anlamanın en düzgün yolu siber güvenliklerini test etmekten geçmektedir. Bu testler ortamınızın savunmasız olup olmadığını ve hangi aygıtların kimlik bilgilerini paylaştığını ortaya çıkaran bir parola püskürtme senaryosu oluşturabilmektedir ayrıyeten hücuma uğramadan evvel parolayı değiştirmek için vakit tanıyan, parolaların nasıl oluşturulduğuna ve uygulandığına ait yine bir kıymetlendirme isteyen bu testler güvenlik sorunlarını önlemek için uygun adımlar atmanızı sağlayacaktır.

Güçlü parolalar tercih edin

Parolaların mümkün olduğunca karmaşık olmasını sağlamak en temel tedbirlerin başında gelmektedir. Şifrelerinizin en az 12 karakterden oluşması ve içerisinde farklı sayılar, semboller ve harfler barındırması epey kıymetli olacaktır. Parola idaresi tahlilleri kullanmak, güçlü bir parola siyaseti uygulamanıza yardımcı olabilir.

Çok faktörlü muhafaza (MFA) kullanın

MFA, oturum açmak için birden fazla delil gerektirerek saldırganların önüne ek maniler koymaya yardımcı olmaktadır. Şifre makus kullanıcı tarafından ele geçirilse bile çok faktörlü kimlik doğrulaması, saldırganların 2’nci bir faktöre muhtaçlık duymasını ve çalınan şifreyi tek başına işe yaramaz hale getirmeyi kolaylaştıracaktır.

Hesap aktivitelerini izleyin

Saldırganların birçoğu tespit edilemeyeceğine güvenmektedir. Bir IT ortamı çok fazla aktiflik gerçekleştiğinden, mümkün bir parola saldırısı kolaylıkla çatlaklardan geçebilir. Genel aktiviteyi izlemek, olağandışı ölçüde oturum açma teşebbüsünü işaretleyerek ve sorunu otomatik olarak güvenlik grubuna ileterek riskleri süratle önlemenize yahut etkisiz hale getirmenize imkan tanıyacaktır.

Çalışanlarınızı akınlara karşı eğitin

Çalışanlar kurumların en büyük varlıklarından biri olsa da güçlü güvenlik risklerine de neden olabilmektedir. Bunu nedenle çalışanların hem şifre güvenliğinin kıymetini hem de kimlik bilgilerinin çalınabileceğini anlamaları için nizamlı eğitim almalarını sağlamak, hücumlara karşı daha hazırlıklı olmanıza katkıda bulunacaktır.

Hibya Haber Ajansı