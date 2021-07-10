Call of Duty: Mobile Bu Kez Derin Sularda. Herkes Güvertelere

Call of Duty: Mobile’ın 5. Dönemi “Derin Sular” 28 Haziran Pazartesi günü başlıyor ve sevilen karakter Ghost oyuna geri dönüyor.

Ghost, evvelki dönemlerde bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaybolmuş üzere görünse de, 5. dönemde sürpriz bir geri dönüş yapıyor. Yeni dönemde oyuncular deniz temalı “Çelikten Deniz” etkinliğinde Ghost’un savaşın gidişatını değiştirmesine yardım edecek. Oyunun 5. Dönemi üç yeni harita, yeni karakterler, birçok şanslı çekiliş, yeni silah şablonları, 50 seviyelik savaş bileti ve çok daha ziyadesiyle gelecek hafta Android ve iOS üzerinden indirilebilir olacak.

Call of Duty: Mobile gemisi tam yol ilerlerken, yeni dönemle birlikte gelecek içerikler ve güncellemeler şu halde:

Üç Yeni Harita

Suldal Limanı: Gemi sandıkları, dar sokaklar ve yakın çatışmaya uygun iç yerlere sahip bu orta uzunluk taktiksel haritada oyuncular, deniz kenarında savaşmanın tadını çıkaracaklar. Harita, 5’e 5 ve 10’a 10 oyun modlarında oynanabilir olacak.

Tersane: Bol ölçüde dikey yapılar ile farklı bir oyun tecrübesi sunan bu küçük simetrik haritada oyuncuları Thames Irmağı üzerinde bir tersane bekliyor. Oyuncular açık alanda ya da kapalı yerlerde istedikleri üzere karşılaşabilecekler. Bu harita da silahlı çatışma modunda oynanabilir.

Aniyah Baskını: Oyuncular askeri materyal ve koğuşlarla çevrili bir ortamın üzerinde ortaya çıkan bombalanmış bir sarayı keşfetme bahtı yakalayacaklar. Lüks sarayın içinde ya da açık alanlarda müsabakaya uygun olan harita 10’a 10 ve Yaşayan Ölülerin Saldırısı modlarında oynanabilir.

Sezonsal Aktiflik – Bu yeni vakit sınırlamalı “Çelikten Deniz” etkinliğinde geçen çetin deniz savaşı için CODM bütün oyuncuları güverteye çağırıyor! Bu aktiflikte oyuncular Hayaletler ya da Federasyon takımlarından birine katılacak, düşmanlarını bombalayarak bölgeleri ele geçirmeye çalışacak ve çeşitli günlük misyonları tamamlayarak mükafatlar kazanacaklar. Aktifliğin sonunda haritada en fazla noktayı ele geçiren taraf, oyunu kazanmış olacak.

Ayrıyeten oyuna “The Stripe” M16 tüfek ve “The Standard Issue” MW11 tabanca üzere yedi adet farklı silah ve şablonları da ekleniyor.

2021 Dünya Şampiyonası – Şampiyonada 1. Kademenin son günlerine girilirken, 2. Basamak 1 Temmuz’da başlayacak. 2. Basamağa katılmaya hak kazanan oyuncular, bölgelerindeki en güzel 256 ekip ortasında yer almak için Sıralamalı Çoklu Oyuncu modunda 30 müsabakada gayret edecekler. 3. Basamak Bölgesel Elemeleri herkese açık olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı