Çanakkale Ruhunu Yaşadılar

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun düzenlediği Çanakkale gezisine katılan belediye personelinin 2. grubu Çanakkale’ye ulaştı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla belediye personeline Çanakkale gezisi hediye etti.

Belediye personeli bir grup geçen hafta sonu Çanakkale gezisine katılmıştı.

İkinci grup da Çanakkale’ye ulaşarak kentin tarihi dokusunu yerinde görme imkanı buldu.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Türk’ün şanlı tarihinin en şerefli sayfalarından biri olan Çanakkale Zaferinin yaşandığı yerleri gezen belediye personeli, duygu dolu anlar yaşadı.

Belediye personellerinden Coşkun Akbıyık, yaptığı açıklamada, Çanakkale’de yaşanan tarih başarıyı yerinde görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ve etkilendiklerini belirterek, geziyi düzenleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na teşekkür ettiğini kaydetti.

Belediye personellerinden Alper Genç ise Çanakkale’nin tarihi atmosferini gezerken çok duygulandığını anlatarak, geziyi düzenleyen Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti.

Personellerden İsmail Serbest de geziyi düzenleyen Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek, ataların gösterdiği tarihi başarıları yerinde görmekten mutluluk duyduklarını aktardı.

Personellerden Nilüfer Uysal ise Çanakkale’de şehit olanlara dua etmek için geldiklerini belirterek, “Daha önce Çanakkale ile ilgili anlatılanları duyuyorduk ama ilk defa yerinde görme fırsatı bulduk. Bunun için Başkanımız Necati Topaloğlu’na teşekkür ediyorum. Hava çok soğuk. Biz şu havada bile bu kadar üşürken atalarımız 107 yıl önce ne şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.” diye konuştu.

Personellerden Mesut Yalın da geziyi düzenleyen Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek, herkesin mutlaka Çanakkale’yi görmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı