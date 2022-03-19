Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin Coşkusu Yaşandı

Keçiören’de 18 Mart Zaferi’nin Coşkusu Yaşandı

 Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında ilçedeki Neşet Ertaş Sanat
Ana Sayfa Kültür & Sanat 19 Mart 2022 18 Görüntüleme

Çanakkale Zaferine Belediyeden Anlamlı Tiyatro

Çanakkale Zaferine Belediyeden Anlamlı Tiyatro

Karaman Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ve Şehitlerimizi Anma günü nedeniyle getirilen “Çanakkale Şehadet” isimli tiyatro gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ve Şehitlerimizi Anma günü dolayısıyla Karaman Belediyesi, ücretsiz tiyatro etkinliği düzenledi. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde, üç seans halinde gösterilen tiyatro, Çanakkale savaşında yaşananları sahneledi. Yoğun ilginin olduğu tiyatro gösterimi vatandaşların büyük beğenisini topladı. Ankara Orta Oyuncuları Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Çanakkale Şehadet” oyununu küçük-büyük çok sayıda seyirci izledi.

Yaklaşık bir saat süren tek perdelik oyununun sonunda tiyatro oyuncuları, Karamanlılar tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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